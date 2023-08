Sexy abbraccio a un 70enne e la collanina sparisce

Un copione identico a quello del video sulla campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani appena realizzato dal Comune in collaborazione con la Questura. Ma quello che è andato in scena l’altra sera in viale Trieste era tutto vero. Un 70enne pesarese è stato derubato della collanina con la classica tecnica dell’abbraccio. A stringerlo, una rumena di 27 anni, che era in compagnia di un’amica di 22. La prima, secondo quanto è emerso dalle indagini, avrebbe notato il 70enne seduto su una panchina in viale Trieste. Si avvicina e, come ha ammesso poi in Tribunale, propone all’uomo una prestazione sessuale. Lo abbraccia e la catenina sparisce. L’uomo si accorge e, in quel momento, caso vuole, passa un’auto della polizia, chiede aiuto agli agenti che rintracciano le due rumene e le arrestano. Le versioni di vittima e presunte ladre però divergono. Il 70enne dice che la 27enne gli ha proposto un rapporto sessuale, ma lui l’ha respinta, salvo ritrovarsi avviluppato in quell’abbraccio fatale. La rumena invece ha sostenuto che l’anziano le avrebbe palpato un seno e in cambio le avrebbe dato la collanina. Di sicuro, il monile d’oro è sparito dal collo dell’uomo. E le due amiche sono finite nelle manette della polizia.

Ieri mattina, le rumene, entrambe senza fissa dimora, sono finite davanti al giudice. La 27enne, autrice materiale del furto, con diversi precedenti, ha spiegato di essere arrivata in città con l’amica per procacciare clienti interessati al sesso a pagamento. Ha dato la sua versione della collanina in cambio della palpata. Il giudice però non le ha creduto. Ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere come richiesto dalla procura. Non convalidato invece l’arresto della 22enne. Ritenuti insufficienti gli elementi contro di lei. I legali delle imputate, gli avvocati Marco Vitali e Andrea Bianchi, hanno chiesto l’abbreviato.