Sfalci e potature. Si comincia dalle scuole

Parte dai giardini degli asili e delle scuole pesaresi la stagione del taglio dell’erba e della manutenzione del verde pubblico. "Una manutenzione programmata e comunicata settimanalmente a tutti i residenti dei Quartieri e delle strutture coinvolte – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora –. Abbiamo chiesto ad Aspes di stilare un programma settimanale di operazioni da svolgere insieme al nostro Centro Operativo. Sessantotto saranno i plessi scolastici pesaresi interessati". Gli addetti ai lavori hanno iniziato lunedì dagli asili e passeranno poi alle Primarie, alle Secondarie e infine al Campus scolastico di via Nanterre. Meteo permettendo, gli interventi che verranno effettuati entro il 28 marzo sono quelli alla scuola elementare "Don Bosco", scuola dell’infanzia "Grande Quercia", nido dell’Infanzia "Lilliput", scuola primaria "Don Milani", nido dell’infanzia "Aquilone", scuola dell’infanzia "Il giardino segreto", nido dell’infanzia "Il cucciolo", scuola dell’infanzia "Tre giardini", istituto "Pirandello" via Goito e via Boni, scuola dell’infanzia Prato Fiorito. Finite le scuole, toccherà ai quartieri, così che alla fine della stagione saranno circa 9 milioni di metri quadrati di erba tagliata. "Quello primaverile – dice il presidente di Aspes, Luca Pieri – è un periodo in cui il nostro servizio del Verde è decisamente potenziato. Interveniamo prima di tutto nelle scuole perché i giardini siano più belli, sicuri e fruibili per i bambini".