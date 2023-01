Sferra ceffoni al figlio: denunciato

Movimentato pomeriggio ieri lungo il corso XI Settembre a Pesaro. Un passante ha visto in un negozio il gestore cinese che stava rimproverando il figlio alzando le mani. Evidentemente la scena deve esser stata giudicata violenta dal passante che ha segnalato il fatto alla polizia municipale. Due pattuglie sono andate subito in negozio per accertare la situazione ed interrogare il cinese ritenuto il responsabile dell’aggressione e altri due connazionali, che erano presenti. Il figlio, di cui non si conosce l’età, non aveva riportato conseguenze ma comunque la Municipale ha denunciato il genitore a piede libero per lesioni.