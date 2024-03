Sfida a Pineto: Banchieri cambia la Vis : "È fisiologico, ma il modulo non lo tocco"

Due sconfitte di fila e poche ore per preparare la gara di Pineto e risollevare il morale. Cosa si fa in questi casi? Simone Banchieri si affida alla ricetta del duro lavoro: "Si fa allenamento, si viene al campo la domenica mattina alla 7 e si torna a casa alle 7 di sera". Quello che è toccato alla Vis dopo il ko col Pontedera. Non è propriamente un giro di vite. Il tecnico mette sempre al primo posto la difesa del suo gruppo: "I ragazzi ci hanno sempre provato, non possono essere casuali 19 risultati utili nelle ultime 24. Le sconfitte? Ci sta di giocare due partite negative. Sbagliamo noi, sbaglia chi lavora in fabbrica, sbagliate voi giornalisti. Per i calciatori è la stesa cosa. Detto questo, se fosse finita 0-0, con l’uomo in meno, sarebbe stato un risultato normale".

Cosa si aspetta dalla gara di stasera a Pineto (ore 18,30)?

"Dedizione, atteggiamento. Usare tutte le energie per essere migliori degli altri".

I gol presi nel recupero?

"Capitano a tutti. E non ci si può certo accusare di difendere male, se su 188 angoli contro, abbiamo subìto solo 2 reti".

Capitolo attacco: la squadra che ha smesso di segnare e un Nicastro a secco dopo Olbia.

"Nicastro ha giocato due partite male – ammette il tecnico – come Karlsson, come altri. Da domani tornerà a giocare bene. E’ arrivato da un mese, deve relazionarsi coi compagni. E’ successo anche a chi c’era prima di lui".

L’allenatore concede anche un giudizio sugli avversari: "Il Pineto pratica un 4-3-3 di base, ha un attaccante esterno mancino che viene dentro a giocare (Volpicelli, ndr) e calcia benissimo le punizioni. E ha un ottimo allenatore. Ma anche chi c’era prima (Amaolo, ndr) lo era".

Stasera sarà una Vis diversa dall’ultima. "Non cambieremo a livello di modulo, ma di uomini sì, anche per un fattore fisiologico". E’ il momento di proporre qualcosa di nuovo? Banchieri non lo dice ("anche per rispetto dei giocatori a cui devo comunicarlo") ma fa capire di sì. Lo squalificato Obi è l’unico assente, per De Vries potrebbe esserci uno spezzone. La mossa più attesa è sulla corsia bassa mancina, dove manca uno specialista dopo la partenza di Zoia. L’esigenza da un lato è quella di coprire la zona di Volpicelli, motore offensivo degli abruzzesi, dall’altro garantire costruzione. Nel Pineto, reduce dal pari con la Carrarese, out Amadio, Marafini e Evangelisti; al rientro il portiere Tonti e Sannipoli. Mister Beni si aspetta ‘un Pesaro aggressivo’ e chiede ai suoi di lottare su ogni pallone.

Così in campo (ore 18,30)

Pineto (4-3-3): Tonti; Baggi, Ingrosso, Villa, Borsoi; Sannipoli, Lombardi, Manu; Volpicelli, Chakir, Njambé. All. Beni. A disp. Mercorelli, Tavoni, Della Quercia, Teraschi, Germinario, Macario, Gambale, Iaccarino.

Vis Pesaro (4-3-2-1): Neri F.; Da Pozzo, Tonucci, Neri G.M. (Rossoni), Zagnoni; Nina (Iervolino), Di Paola, Rossetti; Mamona (Karlsson), Pucciarelli; Nicastro. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Ceccacci, Mattioli, Peixoto, Pecile, Loru, Valdifiori, De Vries, Molina, Kemayou.

Arbitro: Vergaro di Bari.