Sfida ai fornelli tra le Pro Loco

Sfida infuocata ai fornelli venerdì sera all’agriturismo i Palazzi, dove si sfideranno per il format Pentole e Fornelli le Pro Loco di Sant’Angelo in Vado e Borgo Pace. Una gara a base di prodotti tipici che vedrà i presidenti delle due associazioni sfidarsi in cucina per andare a comporre un menù completo: Borgo Pace propone gli gnocchi con la patata rossa di Sompiano, i vadesi, guidati dalla presidente Carla Cecchetto, rispondono con un filetto di maiale al tartufo nero.

Faranno parte del menù anche la panzanella di Lamoli e il vin santo di Sant’Angelo in Vado. Il vincitore verrà determinato sia dal voto dei commensali che dal verdetto di una giuria speciale, composta dai sindaci Romina Pierantoni e Stefano Parri e da un ospite segreto che verrà svelato la sera stessa. Tutti possono partecipare alla cena evento, che sarà anche ripreso da Fano Tv, prenotandosi allo 0722 88337 per un costo di 30 euro.

Andrea Angelini