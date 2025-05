Sfida al Pescara: Stellone punta su Pucciarelli, Paganini e Okoro per l'impresa

"Nel calcio tutto è possibile. Farne tre al Pescara sarà difficilissimo ma noi ci proveremo. Potremo disporre di giocatori importanti come Pucciarelli, Paganini e Okoro, squalificati all’andata. Cercheremo inoltre di recuperare anche qualche infortunato". È un popolo, quello vissino, che nell’ arco di questa stagione è stato abituato da Stellone e dai suoi ragazzi ad imprese inimmaginabili e anche in vista di mercoledì il tecnico ci crede: "Approciando la gara con aggressività eravamo riusciti a partire forte sorprendendo il Pescara. Con l’occasione sui piedi di Cannavò eravamo riusciti a creare anche i presupposti per il terzo gol che avrebbe potuto cambiare l’esito della gara. Dopo il primo gol subito, frutto di una conclusione deviata, è stato un peccato aver preso il secondo in avvio di ripresa. Ovviamente con le numerose assenze tutto si è fatto più complicato. Nonostante il Pescara ne avesse di più, visto la partita in meno sulle gambe, dopo il 2-2 il match è stato equilibrato. Di Paola, Cannavò e Bove nella ripresa non erano al meglio e noi siamo andati a corto di fiato".

E i minuti di recupero sono diventati una Caporetto: "Il 2 a 3 è frutto di un gran gol di Letizia visto che Vukovic ricopriva la giusta posizione tra i pali. Tuttavia ciò che mi rode maggiormente è l’aver subito il quarto gol. Reputo quello di Giovanni (Di Renzo, ndr) un errore di sufficienza che sicuramente può succedere. Può essere anche che nessuno gli abbia chiamato l’arrivo dell’uomo in pressing". Uno Stellone che, seppur affranto, non ha però nulla da rimproverare ai suoi: "Il calo fisico nella ripresa c’è indubbiamente stato ma questo deriva dal fatto che nelle ultime gare ho dovuto compiere scelte condizionate dalle numerose indisponibilità, in pratica hanno giocato sempre gli stessi. Dal punto di vista dell’impegno ai miei ragazzi non posso però rimproverare assolutamente nulla, dispiace tuttavia aver preso due gol nel recupero. Purtroppo questo fa parte di un percorso di crescita naturale da parte di una squadra composta da ragazzi giovani. Sono rammaricato anche per non aver dato soddisfazioni ai tanti tifosi venuti ad incitare la squadra". Orgoglioso dei suoi lo è anche il mister degli abruzzesi Silvio Baldini: "Questa vittoria ha dimostrato la forza di un grande gruppo – ha detto – composto da tanti bravi ragazzi. Nei loro occhi, al termine del primo tempo, ho visto quella dose di determinazione utile ad uscire dai momenti di difficoltà". E in effetti il Pescara è riuscito a ribaltare tutto.