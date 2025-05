Sfida decisiva al Del Conero: K Sport Montecchio Gallo contro Maceratese per la serie D

Oggi al Del Conero di Ancona (ore 16,30) va in scena la super sfida tra K Sport Montecchio Gallo e Maceratese, la vincente salirà in serie D, la perdente affronterà domenica prossima il Tolentino (che sette giorni fa ha battuto il Chiesanuova per 0-4) per la finale playoff che assegna un posto nella fase degli spareggi nazionali. "A distanza di quindici giorni dall’ultima gara giocata ad Urbino, dove avremmo potuto chiudere la pratica campionato - commenta il direttore generale della K Sport Matteo Mariani - ci ritroviamo qua a disputare uno spareggio che vale per entrambe un’intera stagione. È passato del tempo per eliminare le ultime scorie della delusione del Montefeltro e per riuscire a ricaricare le pile in pieno, anche se per contro sappiamo che il nostro avversario è riuscito a recuperare così tutti gli infortunati. Arriviamo per forza di cose a questo incontro con stati d’animo contrapposti. Dopo una risalita in classifica durante il girone di ritorno eravamo riusciti ad agguantare la Maceratese per poi superarla nello scontro diretto allo Spadoni, poi la dolorosa debacle di Urbino. Il nostro avversario invece arriva oggi di rincorsa, conscio di avere una sorta di rivincita, di seconda possibilità che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato. Sia chiaro che questo non dev’essere motivo per abbattersi, gare come queste devono trovare dentro di loro le motivazioni per disputarle e vincerle. Penso che qualsiasi dei nostri avversari delle altre squadre farebbero carte false per essere al nostro posto oggi. Giocheremo al "Del Conero" di Ancona, lo stadio probabilmente più bello delle Marche di fronte ad un nutrito pubblico. Avremo a disposizione tutti gli effettivi della rosa ad eccezione del lungo degente Marco Villanova che ha terminato anzitempo la stagione per la rottura del tendine d’achille, che indubbiamente è uno dei giocatori più importanti della nostra rosa e del campionato. Il nostro avversario sarà sicuramente privo di Mastrippolito squalificato e dell’infortunato Nasic che anch’esso ha terminato la stagione. Chi vincerà conquisterà la serie D, che a mio avviso per il rollino di marcia tenuto meriterebbe sia la Maceratese che il Montecchio Gallo, ma sappiamo che così non potrà essere".

In caso di un pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari si proseguirà con due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, perdurando ancora la parità si procederà ai calci di rigore.

La terna. Arbitra Marco Antonuccio (Roma1), assistenti Mattia Piccinini (Ancona) e Biagio Di Tella (Ancona). Per i playout oggi di Eccellenza è in programma al ‘Ciarocchi’ di Porto d’Ascoli (ore 16,30) la partita Atletico Mariner- Monturano.

Amedeo Pisciolini