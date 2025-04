Sfida decisiva tra K Sport Montecchio Gallo e Maceratese nel campionato Eccellenza

Oggi a polarizzare l’attenzione dei tifosi di calcio dilettantistico marchigiano è la sfida ad alta quota tra la K Sport Montecchio Gallo e la Maceratese: Entrambe capolista, a due giornate dal termine si giocano molto del loro destino.

Il commento su questo big match è di Mosè Mughetti, consigliere del comitato regionale Figc ex arbitro, ed ex presidente del Fossombrone Bikkembergs "È la partita dell’anno – dice – una gara che vale una stagione, era chiaro da mesi che la 29esima giornata sarebbe stata decisiva per il campionato. Essendo state sempre a contatto, 2-3 punti massimo di distacco, le due squadre arrivano a questo incontro addirittura appaiate. Tutti auspicano di poter disputare gare come queste: allenatori, dirigenti e giocatori. Se sei fortunato, durante una carriera, forse ti capita un paio di volte di essere protagonista di un match del genere. Sono senza dubbio le due compagini migliori, nessuna sorpresa, due società forti, organizzate, esperte, con organici ampi ed all’altezza. Il K Sport ha alle spalle addirittura due centri: Montecchio e Gallo Colbordolo, che si sono fuse nel vero senso della parola, dando vita ad una realtà bellissima, pronta per il campionato nazionali. Sarà una bellissima giornata per il calcio marchigiano, ne sono sicuro, un grande spettacolo per questo sport, mi fa piacere che, con lo sforzo e la soddisfazione di tutti, si possa giocare allo ‘Spadoni’, la mia carica mi impone di essere neutrale, che vinca veramente il migliore".

"È una partita che non ha bisogno di presentazioni – spiega Matteo Mariani, direttore generale della K Sport – perché si può dire che vale quasi una intera stagione. Si incontrano le prime della classe, che hanno avuto un cammino strepitoso superando già oggi i punti in classifica ottenuti da chi ha trionfato negli ultimi due precedenti campionati di Eccellenza. Peccato aver perso lo scontro diretto della gara di andata, al quale eravamo arrivati anche un po’ incerottati ma oggi avremo la possibilità e il dovere di rifarci. Affrontiamo una Maceratese molto forte, costruita per vincere già dai pronostici di fine estate, società storica che vanta campionati anche nei professionisti e che rappresenta una comunità che ha fame di tornare in serie D. Ma anche noi non siamo lì per caso e abbiamo la stessa comunione di intenti dei nostri avversari. Peccato il caos mediatico che si è creato questa settimana in merito al fatto di disputare la gara in un altro stadio perché, di pari passo con le autorità, si è fatto il possibile per ottenere il maggior numero possibile di spettatori maceratesi. Spero che i supporter ospiti, che fino ad oggi hanno manifestato riluttanza nell’acquistare il tagliando d’ingresso in prevendita, non creino problemi alla manifestazione sportiva perché non dimentichiamoci che proprio e solo di questo stiamo parlando, di una partita di calcio. Per meritocrazia, scontato dire che meriterebbero entrambe di vincere questo torneo, ma sappiamo che così non potrà essere, per cui vinca il migliore".

Assenti nella K Sport Baruffi e Villanova, negli ospiti Gagliardini, Nasic, Albanesi e probabilmente Lucero. Si gioca allo ‘Spadoni’ di Montecchio alle ore 16, arbitra Alessandro CopellI di Mantova.

Amedeo Pisciolini