Sfila il ’Carroviale’: ma è tutto top secret

Tutto pronto a Barchi di Terre Roveresche, per la quarta edizione di ‘Carroviale’, l’originalissima festa carnevalesca per bambini e adulti dove al posto di maxi carri allegorici sfilano carriole (quelle dei muratori, spinte a mano) allestite con tanta creatività e fantasia. L’appuntamento è per oggi dalle 15,30, con il ritrovo dei gruppi mascherati e delle loro carriole ‘truccate’ in piazza Vittorio Emanuele, davanti al palazzo municipale. Da qui prenderà il via la sfilata con i bimbi a bordo degli insoliti mezzi di trasporto e gli adulti alla ‘guida’. Dal centro storico si percorreranno circa 500 metri, fino a raggiungere la palestra ‘PalaSimone’, dove la festa proseguirà con allegre iniziative. L’organizzazione dell’evento è curata dalla Pro Loco di Barchi guidata dal presidente Mattia Vitali e dalla segretaria Elena Paialunga.

Nell’edizione del 2023 c’erano carriole trasformate in barche, giardini viaggianti, macchine della polizia, alveari e in molte altre forme e anche per oggi si attendono tanti fantasiosi allestimenti. Perché tra le cose belle di questa festa c’è anche il fatto che famiglie e gruppi di genitori fanno simpaticamente a gara per dar vita alla ‘carriola di carnevale’ più estrosa, tenendo top secret la propria creazione fino all’ultimo, in modo da non dare vantaggi ai ‘concorrenti’. Così anche quest’anno sugli allestimenti è stato mantenuto il massimo riserbo; si sa solo che una delle carriole riprodurrà un mini circo, con gli adulti che la spingeranno vestiti da clown, così come i bimbi che ci saliranno sopra. Per vedere com’è stata realizzata e scoprire anche le altre creazioni, però, bisognerà attendere le 15,30 di oggi. Dopo la sfilata, al ‘PalaSimone’ si proseguirà con le ‘Filastrambe’: filastrocche strambe per bambini’; e un laboratorio di decorazione di maschere, sempre per bimbi. Per tutti buffet con dolci tipici del carnevale e ottima musica dal vivo, grazie allo strumentista e cantante Fabio Cardoni, in arte ‘Faggio’. Sia l’iniziativa al palazzetto, sia la precedente sfilata di ‘Carriovale’ sono a ingresso gratuito.

Sandro Franceschetti