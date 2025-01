Sfilano a Ledimar i campioni della sciabola. L’abbraccio di Pesaro e della scherma nostrana

Vedere una medaglia olimpica che si aggira nella palestra del Ledimar provoca un certo effetto. Luigi Samele, bronzo nella sciabola individuale ai Giochi Olimpici di Parigi, è la punta di diamante del raduno azzurro organizzato in città in preparazione del Grand Prix di Tunisi (10-12 gennaio), che ieri ha ricevuto il saluto dell’assessore allo sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora. Il gancio per portare in città atleti del calibro di Luigi Samele, Michele Gallo (campione europeo in carica), Matteo Neri (riserva della squadra olimpica di sciabola), Martina Criscio (componente della squadra olimpica femminile di sciabola) e Giulia Alpino (altra atleta di interesse nazionale) è stato il maestro Andrea Terenzio, il tecnico foggiano che ha condotto la Nazionale femminile ucraina alla medaglia d’oro nell’ultima edizione delle Olimpiadi e che, dopo le elezioni federali in programma il 19 gennaio, potrebbe entrare nello staff azzurro: "Mia moglie è pesarese e io adoro questa città, che oltretutto ha una forte vocazione sportiva – racconta Terenzio -. Il raduno nasce sia in preparazione della Coppa del Mondo, con gli atleti della Nazionale italiana di sciabola, che per far allenare coi maestri dell’Academy alcune promesse provenienti da vari club italiani.

Questo spazio è perfetto per accogliere questo camp di quattro giorni: siamo alla prima esperienza a Pesaro, ma se troveremo la città predisposta a future collaborazioni sicuramente organizzeremo qualcosa di importante. Conosciamo bene il maestro Limone e i dirigenti della scherma locale: anche se loro fanno spada e fioretto abbiamo un ottimo legame e spero che potranno aprirsi collaborazioni interessanti in questa città a me così cara".

Orgogliosi di essere stati scelti i dirigenti del Club Scherma Pesaro: "Siamo molto felici di aver avuto il patrocinio del Comune - dice Filippo Maria Triccoli responsabile marketing del club ed istruttore di spada – ma siamo anche in attesa di metterci seduti al tavolo con il Comune per continuare il discorso per l’ampliamento della palestra al piano inferiore che ci permetterebbe di raddoppiare gli spazi. Siamo il primo club delle Marche per numero di iscritti, che sono più di ottanta, dai 5 anni ai master, perciò la palestra comincia ad essere stretta per le nostre esigenze. Abbiamo anche degli atleti con disabilità che praticano e pure tre migranti del sistema d’accoglienza gestito dalla cooperativa Labirinto, quindi ci servono più pedane per accogliere tutti".

Elisabetta Ferri