Sfilano le auto storiche: rombo internazionale

Il maggio gabiccese apre la stagione turistica con il suono roboante delle sue auto storiche, ma anche modernissime. "Tante le novità in programma – ha esordito Letizia Vincenzetti del Gruppo Albergatori Multiservizi –. Innanzitutto, il tradizionale MG Event, riservato alle vetture del gruppo inglese che da trent’anni danno prestigio alla nostra località, ora diventa MG Event & CO e si arricchisce di nuovi ‘amici’. Dal 22 al 29 maggio, accanto alle bellissime MG, vedremo così sfilare Austin Healey, Fiat Spider, Mercedes, Volvo, con 53 equipaggi provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Norvegia, Olanda e Svizzera". "L’interesse a livello nazionale ed internazionale è infatti cresciuto tanto negli anni – ha aggiunto l’esperto collaboratore, Riccardo Michelini – prova ne è che in questi giorni siamo stati contattati dal responsabile di una delle maggiori piattaforme social austriache che si occupano di auto storiche e raduni europei. Si offrirà di illustrare e promuovere il nostro evento attraverso i suoi canali". "Dieci giorni prima – ha spiegato Maria Sassi del Club Barchetta – da oggi a domenica, ospiteremo “Le Barchette navigano sul mare di Gabicce“, il primo Raduno internazionale di Fiat Barchetta, che raccoglie tanti cultori, con 40 equipaggi". Il presidente del Gam, Angelo Serra, illustra i percorsi: "Oltre a Vallefoglia, Montecchio e Mondavio, faremo tappa a Mombaroccio e Beato Sante, poi a Novilara e Montemontanaro, Maiolo, Talamello, Bargni e Serrungarina, infine Cagli e Gabicce con la banda di Colbordolo". Per il sindaco Domenico Pascuzzi, "eventi che ci promuovono a livello internazionale". Il direttore di ConfCommercio Amerigo Varotti ha ricordato "la figura di Fabio Filippelo a cui questo evento deve molto già dal 1992". Alvaro Tiziano Francolini, commissario della Polstrada, ha concluso annunciando la "partecipazione della Lamborghini Gallardo della Polizia che aprirà il 23 maggio la carovana delle auto storiche".

Luigi Diotalevi