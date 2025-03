Sfilata di 8 carri di Carnevale a Osteria Nuova. Grande festa per tutti

Un altro trionfo di carri, di allegria e di maschere: è il 43° Carnevale dei ragazzi, quello svoltosi ieri pomeriggio a Osteria Nuova, nella piazza Lombardi, che ha visto la partecipazione di otto carri. Una delle ultime sfilate della provincia, dopo le trionfali manifestazioni sia del carnevale dei ragazzi di Pesaro che quello di Villa Fastiggi fatto nei giorni scorsi.

Tra gli 8 carri presenti a Osteria Nuova, due erano di Villa Fastiggi, due di Montecchio, due di Fanano, uno di un privato e uno della Pro loco di Montelabbate. A confermare il successo della manifestazione le migliaia di persone – sfiorate secondo gli organizzatori, cioè il Comune di Montelabbate, le 6mila presenze – che hanno coronato una domenica baciata anche dal meteo favorevole a trascorrere la giornata all’aperto.

Non c’è stato un vero e proprio concorso tra i carri, anche se il Comune ha preparato un premio, che richiamava la forma del cappellino di un giullare.

Gli 8 mezzi hanno fatto i giri tradizionali, partendo dalla piazza e girando poi in via Indipendenza, per un totale di tre giri e un chilometro di percorso. Tutti affollati di famiglie festanti e di bambini, che hanno approfittato del tradizionale getto dei dolciumi dai carri. L’appuntamento per tutti è ovviamente al prossimo anno.