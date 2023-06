Sfilata di moda grazie al Concorso “La Valle del Jeans“

Stasera Urbania fase finale del 3° Concorso nazionale “La Valle del Jeans”, promosso dall’Istituto Della Rovere, patrocinato dal Comune di Urbania in collaborazione con realtà imprenditoriali del territorio. Il concorso è ispirato dallo stilista Angelo Cruciani, originario di Cantiano, noto a livello internazionale con il suo brand Yezael. L’evento inizierà con una sfilata di Angelo Cruciani nel cortile d’onore del Palazzo Ducale a cui seguirà la sfilata, aperta a tutti, dei 60 capi realizzati dagli studenti dell’indirizzo in “Produzioni industriali e artigianali per il Made in Italy”. Un evento atteso dagli studenti che hanno curato l’ideazione, la produzione e la confezione di ogni capo. "La moda è un percorso privilegiato nella valorizzazione dei talenti dei ragazzi, che l’Istituto Della Rovere mette in atto quotidianamente secondo i capisaldi del Modello Organizzativo Finlandese (MOF) di cui la scuola è capofila in Italia" dichiara la dirigente scolastica Accili.

Alla sfilata seguiranno le premiazioni e l’assegnazione di 6 borse studio, interne ed esterne. Una borsa è finanziata da Yezael, in onore della nonna, e un premio è finanziato dalla NABA di Milano. Inizio ore 20,45, presentano Paolo Notari e Francesco Belfiori.