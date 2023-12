Sfiorata la strage . Auto impazzite e paura. Ma un giovane eroe blocca il bandito

C’è un giovane eroe non per caso, un sindaco come Matteo Ricci folgorato dal suo coraggio che vuole incontrarlo, una strage sfiorata dopo un inseguimento da infarto sull’Adriatica, due giovani in carcere, 5 chili di hashish sequestrati. C’è tutto questo, nella scena da Far West che avviene tra il centro storico e il mare a Pesaro, intorno alle 20 di venerdì, sotto gli occhi spalancati di decine di persone rimaste immobilizzate col bicchiere in mano, davanti ad auto accartocciate e gente che correva, nel mezzo della tiepida movida natalizia.

L’eroe non per caso si chiama Gianalberto Collini Mochi Zamperoli. Ha 32 anni, abita a Roma, ma spesso, da una vita, passa periodi di vacanza a Pesaro, dove la famiglia possiede un palazzo storico. Lui è al bar col suo cane a guardare Empoli-Lazio con un amico, quando sente un botto spaventoso e vede una Volante della pollzia che si è schiantata contro un muretto, a pochi metri da lui. Un attimo prima però la Giulia ha agganciato la Ford Puma guidata da un marocchino 23enne, vicino a lui la fidanzata marocchina anche lei di 25, e dietro un borsone con 5 chili di hashish divisi in 50 panetti. La Puma si schianta a fianco dell’Alfa della polizia, travolgendo altre tre auto. E’ il caos totale. Il marocchino afferra la borsa, schizza fuori dalla Puma devastata dall’urto e inizia a correre. Il romano Gianalberto molla il bicchiere, il cane, e gli corre dietro. Lo raggiunge e gli vola addosso come un portiere sulla palla, ma l’altro gli scappa. Lui si rialza e lo raggiunge ancora: "La seconda volta ho fatto un placcaggio da rugby, e l’ ho atterrato. Poi è arrivato il poliziotto. Da ragazzo giocavo in porta, mi chiamavano Spiderman. Strano – dirà il 32enne – che tra tutta quella gente solo io ho reagito così, ma quello era un matto, andava fermato. Paura che fosse armato? Io so come si toglie il coltello dalle mani di una persona. E poi ho un senso forte della giustizia: a scuola picchiavo i bulli". Il marocchino finisce in Questura, arrestato, per spaccio, lesioni, resistenza, la fidanzata idem: è in auto dolorante, lo sportello bloccato, per lei arriva il 118.

Ieri la polizia ha diffuso il video dell’inseguimento. Si vede la Puma che viene speronata una prima volta dalla Volante al confine sud della città. Il marocchino sterza e riesce a fuggire. Poi brucia un paio di rossi, una seconda Volante gli si mette dietro. Il presunto pusher arriva all’altezza del centro storico, dà una sterzata secca a sinistra, per seminare i poliziotti. Questi temono che possa imboccare via Rossini, area pedonale, ancora piena zeppa di gente a quell’ora: "Se va lì è una strage", pensano. E poi i poliziotti non sanno che in ballo c’è ’solo’ un carico di droga, temono il peggio, terrorismo compreso. Per questo scelgono il ’rischio minore’ e decidono di speronare la Puma. Schianto. Miracolo che in quel momento, nel punto in cui le auto sbattono contro un muretto, non ci sia nessuno, anche se la folla è lì, a una decina di metri soltanto.

I due poliziotti sono feriti solo lievemente. La coppia della droga viene dal nord, forse Treviso. Lui è incensurato, ha noleggiato quella Puma, già segnalata perchè collegata a dei furti. La ragazza avrebbe detto che della droga non sapeva, e che pensava di fare "solo un week end in Romagna col fidanzato. E’ da poco che stiamo insieme".