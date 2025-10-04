Sfondano un muro al Marconi. Caccia a un gruppo di vandali: "Ma non sono stati i nostri ragazzi

Un buco nel muro grande così; un metro circa di altezza per mezzo di larghezza. E’ la voragine che ignoti – con ogni probabilità vandali che sono arrivati da fuori – aprono in una parete di cartongesso al piano terra dell’edificio che ospita il liceo Marconi, al Campus. E’ la parete che divide l’aula 80 bis dall’esterno. Come i vandali abbiano provocato quella voragine – se cioè a forza di calci o aiutandosi con un corpo contundente – è ancora tutto da scoprire. Come è da scoprire la loro identità: difficile, dicono i docenti all’interno della scuola, "che si tratti dei nostri studenti. Normalmente loro sono molto più attenti a conservare, piuttosto che a distruggere".

Il preside, Luca Maria Testa, da quattro anni alla guida del liceo, viene a scoprire il fatto giovedì sera intorno alle 19 e 15. Lo chiama un docente che sta passeggiando nell’area esterna davanti alla scuola con la moglie. Si accorge del buco e allerta il dirigente. Il quale scende dal suo ufficio, va a vedere e resta allibito davanti alla voragine. Chiama subito i tecnici della Provincia, l’ente proprietario della scuola: il buco viene "tappato" subito con una tabella di metallo, in attesa che si proceda al ripristino definitivo con un muratore.

L’aula 80 bis normalmente è dedicata ad esercitazioni di musica e attività simili. Pare che all’interno ci sia anche un pianoforte. E la cosa che fa pensare a un gesto vandalico è che non è stato rubato o danneggiato nessun oggetto all’interno del locale. L’altra cosa che stupisce è che il gesto viene fatto in pieno giorno, più o meno nella fascia tra le ore 16-17, quando l’aula viene ancora frequentata da alcuni studenti del Marconi, e le 19,15, quando il docente di passaggio si accorge del fatto e allerta il preside.

Già in serata di giovedì, intorno alle 21,30, inizia a girare su Instagram un video che documenta il vandalismo. Ce n’è anche un altro, a dire il vero, in cui si vedono in lontananza alcuni estintori anti-incendio che vengono fatti scaricare, forse dagli stessi che hanno fatto il buco.

Il preside allerta i carabinieri. Che fanno subito un sopralluogo. Nella zona esistono delle telecamere le cui riprese potrebbero contenere immagini interessanti. Non è chiaro se il gesto sia da collegarsi all’atmosfera delle proteste pro Palestina e contro il governo italiano ed Israele di questi giorni.

Ieri mattina al liceo c’era un’atmosfera tranquilla. Idem gli studenti. Gran parte di loro ha visto il video su Instagram. Il cancello che dà accesso all’aula è stato incatenato, e al momento l’aula è inaccessibile. Di certo, questi per i dirigenti scolastici, sono giorni "caldi". I controlli e il monitoraggio da parte delle forze dell’ordine (carabinieri e Questura) sono stretti, vista la tensione nazionale e internazionale. Anche per questo è importante capire presto come collocare e incasellare lo sfondamento della parete dell’aula 80 bis.