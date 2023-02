Sfrattati dalla piazzetta delle erbe "Ma tuteleremo il loro lavoro"

Sposta avanti di tre mesi le lancette dell’orologio l’assessore alle attività produttive Francesca Frequellucci sullo ‘sfratto’ degli ambulanti dalla piazzetta delle erbe dentro il San Domenico perché parla di inizio dei lavori a settembre. Quindi aggiunge "che l’obiettivo dell’amministrazione è garantire la continuità lavorativa e confermare una collocazione che garantisca il massimo della fruizione e della funzionalità agli ambulanti ed ai visitatori dello spazio". Dalle prime indiscrizione che erano uscite dal palazzo comunale – l’incontro con gli ambulanti è fissato per il 9 di marzo – gli spazi proposti sarebbero due: piazzale Matteotti oppure piazzale Carducci. E su questo fronte l’amministrazione fa sapere che i tecnici sono al lavoro "per verificare le migliori soluzioni possibili in cui ospitare, in piena sicurezza e anche nel masimo rispetto delle condizioni igienico-ambientali, le bancarelle alimentari in uno spazio che ha bisogno di migliorie strutturalòi e d’immagine a cui psaresi e amministrazione sono molto legati". Quindi la Frenquellucci aggiunge che non ci sarà "nessun passo avanti senza prima aver condiviso la futura location con gli interessati". Quindi: "Il cantiere si aprirà come previsto dal cronoprogramma indicato dal Pnrr, intorno a settembre e sarà molto importante per dimensioni e tipo di lavorazioni".

Sul tavolo per questa operazione che prevede il recupero della corte e del convento di San Domenico ci sono 7 milioni di euro. Ma l’opposizione contesta il metodo "perché i commercianti sono venuti a sapere per via ufficiosa dello sfratto e senza avere chiaro quale sarà il loro futuro", dicono Michele Redaelli di Forza Italia e Giulia Marchionni di Prima c’è Pesaro. I due esponenti dell’opposizione chiedono tempi chiari e certezze per gli ambulanti "anche perché le opere di riqualificazione del San Domenico con ci fondi del Pnrr non saranno certamenti brevi". In parallelo all’amministrazione anche Redaelli e Marchionni chiedono che lo ‘sfratto’ diventi esecutivo da settembre senza generare alcun ritardo al cantiere che deve procedere con la massima celerità ed afficienza". Dopodiché aggiungono... "infine, ma di prioritaria importanza, chiediamo che ci sia la massima chiarezza e certezza sulle tempistiche. Ne va della sussistenza di attività che portano lavoro a diverse famiglie e ne va di un servizio caratteristico e vitale del nostro centro storico". Per la cronaca un lettore (Roberto Sabbatucci) indica come soluzione transitiria gli spazi della Pescheria, per il Corso: un ritorno all’antico visto che lì c’erano le bancarelle del pesce.