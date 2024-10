Sfratto drammatico in centro a Pesaro: invalida si barrica in camera, alla fine la portano via col 118

Pesaro, 5 ottobre 2024 – Una professionista con gravi problemi di salute è stata sfrattata ieri mattina dalla sua abitazione di via Giansanti. Il suo appartamento è finito all’asta ed il giudice ha fatto partire lo sfratto anche con l’uso della forza pubblica. Lei, la sfrattata, non voleva lasciarlo. Si è sempre opposta. Questa la sequenza della giornata.

Ore 10. Al civico 1 di via Giansanti, una palazzina a 200 metri dal tribunale, si barrica in casa Monica C. ex professionista, affetta da sclerosi multipla con invalidità del 100. Non può lavorare. Con lei, in casa, il suo avvocato Maurizio Ballarini che opera col patrocinio gratuito.

Ore 10,10 Sul posto arriva una pattuglia del 113 seguita dal Capo di Gabinetto della questura ed altri due funzionari, donne in borghese.

Ore 10,30 La polizia intima: “Aprite la porta!”. Per due volte. E dall’altro parte la risposta della donna è sempre “No, voglio giustizia”.

Ore 10,45 Davanti al portone dell’abitazione si presenta il fabbro per forzare la porta. Prima il trapano e quindi un grosso martello: i colpi si sentono dalla strada. Ma l’uscio non si riesce a scardinare.

Ore 11 All’interno della casa è il caos. Partono chiamate di aiuto verso i carabinieri ed anche verso la Finanza. Ma tutti rispondono che non possono intervenire. Telefonata anche in Comune, ma in via Giansanti non arriva nessuno. Poi giunge la giustificazione: “La donna è benestante, possiede immobili e gira anche con un’Audi A5. E’ una questione giudiziaria e non vogliamo entrarci”. Risposta dell’avvocato Ballerini, il legale di Monica C. è: “Non è vero nulla, campa della sua pensione da disabile, della casa della madre ha solo la pertinenza di una stanza per legati testamentari e l’immobile non è intestato a lei. La macchina vale 3mila euro ed è stata acquistata con gli sconti per i disabili”. Monica C. e cioè la ex professionista, si è fatta prestare soldi da una amica ed ha dovuto vendere anche oggetti di casa. Cosa che viene confermata da conoscenti di Monica C. ed anche la stessa donna che tra le lacrime dice: “Io non voglio far sapere i fatti i miei a tutti”.

Ore 11,30 Sul posto arriva una ambulanza del 118: la donna è stesa sul letto “ma si rifiuta di venire all’ospedale per cui noi non possiamo fare nulla e andiamo via”, dicono quelli del 118. Poco dopo arriva un camion dei vigili del fuoco per cercare di entrare dentro casa e dare esecuzione allo sfratto. Per entrare devono con una scala passare da un terrazzo nel retro. “Cosa ho fatto di male, non spaccio droga, non ho fatto rapine perché tutto questo accanimento su di me”, urla la donna. Fuori i passanti chiedono cosa stia accadendo visto lo schieramento di poliziotti, ambulanze e vigili del fuoco.

Ore 12 Parte la trattativa per cercare la convincere la donna a lasciare la casa. “Non mi sposto”, risponde dal letto.

Ore 14 Il capo di gabinetto assieme a due funzionari si avvia verso palazzo di giustizia per capire come muoversi. L’ordine che parte è tassativo: lo sfratto deve essere eseguito entro la giornata. Intanto tre poliziotti restano a presidiare l’appartamento e “vista la situazione con tutte le cautele del caso”, dicono.

Ore 16 Sul posto arrivano due ambulanze della Croce Rossa per prendere la donna e portarla via. Ma dove? La polizia trova una collocazione all’hotel Bluemoon di viale Trieste.

Ore 17 Su una lettiga, tra la gente che guarda, Monica C. viene caricata sull’ambulanza.

m.g.