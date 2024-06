Sfregiata con l’acido. Nuovo permesso premio. Varani fuori dal carcere

Secondo permesso premio per Luca Varani, ex avvocato pesarese di 47 anni. Da sabato fino a domani Varani ha potuto lasciare il carcere di Pescara dove sta scontando una pena di 20 anni, confermata dalla Cassazione, per essere stato il mandante dell’aggressione con l’acido del 16 aprile 2013 nei confronti di Lucia Annibali, sua coetanea e avvocatessa di Urbino. Il permesso premio che gli è stato concesso terminerà domani e non è noto dove lo stia trascorrendo. E’ la seconda volta che, per Luca Varani, si aprono le porte del carcere per un breve periodo fuori. Nell’aprile scorso aveva già beneficiato di un permesso analogo di tre giorni: in quel caso era la prima volta che tornava in libertà dopo 11 anni di carcere.

Lucia Annibali da anni vive a Roma. L’aggressione nei suoi confronti era stata compiuta da Rubin Talaban, ora 42enne, nell’appartamento di via Rossi, a Pesaro. L’avvocatessa aveva acquistato l’appartamento quando la relazione tra i due era ancora in piedi, a pochi metri dallo studio di Varani. La sera del 16 aprile conobbe l’inferno e le ci vollero poi venti operazioni per ricostruire il volto sfregiato dall’acido che le venne gettato addosso. Luca Varani venne arrestato poche ore dopo l’aggressione. Già in occasione del primo permesso, Annibali aveva preferito evitare ogni tipo di commento, limitandosi a dire di non avere paura.

a.m.