Sfregio a Pesaro, Maestro Ceramista Offeso dall'Insensibilità di Installatori

"Sfregiata in maniera pietosa, come fossero pali della luce o balaustre. Il lavoro di un Maestro ceramista della nostra città offeso dall’insensibilità degli installatori".

Sono le parole che accompagnano la polemica sugli addobbi spuntati a Soria, nella rotatoria di strada Panoramica Adricatica nell’istallazione dell’artista Fernanda Paianini. "Le tre sculture – si legge su Facebook – sono state imbavagliate per dare sostegno alle bandiere e allo scudetto di quartiere. Chi di dovere intervenga".

Ad intervenire sui social, però, in risposta al post in questione la pagina "Welcome di Pesre" che conta oltre 20mila followers e sottolinea una "mentalità arretrata. Pesaro morirà e sta morendo per colpa di persone così. Non stiamo mancando di rispetto a nessuno e non stiamo rovinando nulla. Parliamo di 20 giorni di addobbi l’anno per ridare luce e allegria al quartiere".