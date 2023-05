"Sfruttare l’area dell’ex cementificio"

"Perché non fare un grande parcheggio scambiatore al posto dell’ex cementificio, posizionato lato fiume, lungo via Paganini?" L’idea è del consigliere Emanuele Gambini (Prima c’è Pesaro), il quale conoscendo bene “la fame di stalli“ in zona via Togliatti, continua con la sua proposta: "Via Paganini, non potrà ospitare parcheggi a spina di pesce perché l’amministrazione ha previsto una ciclabile. Condivido l’ipotesi del signor Milani, il quale all’assemblea del quartiere ha proposto di usare la stradina tra piscina e campo di calcio (foto) come passaggio di collegamento tra via Togliatti e via Paganini. E’ fondamentale però calmierare il traffico di via Paganini per garantire i pedoni".