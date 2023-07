"Sfruttati e poi licenziati Volevamo solo il contratto"

Turni di oltre 12 ore al giorno, dal lunedì al sabato, per paghe da 7800 euro al mese. In molti casi, in nero. Spiccioli in cambio della vita. Della vita di una ventina di giovani africani arrivati in Italia alla ricerca di un contratto con cui poter strappare un permesso di soggiorno e la realizzazione di un sogno. E’ questo quello che hanno raccontato ieri i seisette ex dipendenti di Swisspan e Bake distribution, azienda di prodotti da forno con sede a San Costanzo. Erano una ventina seduti uno accanto all’altro, fuori dall’aula, i giovani lavoratori africani, tra cui molti richiedenti asilo, arrivati per raccontare in incidente probatorio quello che sarebbero stati costretti a subire all’interno dell’azienda.

Accusato di sfruttamento del lavoro è il titolare, Sascha Patrik Goffi, 52enne, originario della Svizzera, residente a Mondolfo. L’indagato era assente. C’era il suo legale, l’avvocato Omar Severi: "La situazione è delicata, stiamo portando avanti la nostra linea nel rispetto delle autorità inquirenti e giudicanti".

Tutto nasce dalla denuncia di un paio di loro. "Siamo stati io e il mio amico a denunciarlo - ha raccontato ieri una delle vittime poco prima che cominciasse l’incidente probatorio - perchè parlavo, perchè chiedevo che mi facesse il contratto. A me serviva quel contratto. Lavoravo tanto, più di 12 ore ogni giorno. Dovevamo solo stare zitti e lavorare. Quando si è stancato di sentirmi chiedere il contratto, mi ha cacciato. E ha fatto lo stesso col mio amico. E allora lo abbiamo denunciato".

I controlli sono arrivati con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro e Urbino. E secondo gli inquirenti, quelle irregolarità, andate avanti dal 2016 al 2021, avrebbero fatto risparmiare a Goffi circa 750mila euro tra salari e contributi, sfruttando il lavoro dei suoi dipendenti. Dopo un anno e mezzo, in cui sono state controllate circa 50 posizioni lavorative (di cui 6 in nero e ben 28 irregolari) l’indagine ha consentito di contestare alla società sanzioni amministrative per un importo di circa 30mila euro, accertando un imponibile contributivo di circa 600mila e recuperando circa 200mila euro di contribuzione sociale obbligatoria (Inps e Inail) evasa. Beni mobili e immobili (case, capannoni e un Bmw da 25mila euro) sono stati sequestrati per un valore equivalente ai profitti illeciti. A ottobre toccherà agli altri lavoratori sfilare davanti al giudice per raccontare la propria versione.

