Sfugge al controllo del padrone Labrador fa cadere motociclista

E’ sfuggito al controllo del suo padrone, incrociando la traiettoria di un motociclista e facendolo rovinare a terra. Protagonista un cane di razza labrador, responsabile dell’incidente avvenuto ieri mattina in via Nazario Sauro. Il motociclista è finito in ospedale con varie escoriazioni e traumi, mentre il labrador è rimasto illeso, anche se forse ha fatto prendere al suo padrone una multa di 50 euro per non averlo tenuto al guinzaglio. Possibile che il 52enne padrone del labrador debba rispondere dell’accaduto anche dal punto di vista penale, pagando tutte le spese mediche del ragazzino che per ‘colpa’ del suo cane, è finito al pronto soccorso con varie escoriazioni e un quadro clinico da approfondire.

Erano circa le 8.20 quando un 15enne alla guida di un enduro 125 che percorreva via Nazario Sauro in direzione monte, per andare a scuola, giunto all’altezza di via della Fortezza, si è visto tagliare la strada da un grosso labrador, cadendo a terra. I sanitari del 118 intervenuti, l’hanno trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dove in base alla diagnosi di dimissione, si saprà se e di quanto, il 52enne proprietario del labrador dovrà risarcirlo. Intanto una cosa è certa. La multa. Perché per portare un cane a spasso, infatti, è sempre obbligatorio il guinzaglio, come indicato nell’ordinanza del Ministero della Salute.

Tiziana Petrelli