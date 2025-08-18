Sfugge al proprietario, aquila recuperata

Sabato sera, a Cerreto di Cagli, automobilisti di passaggio hanno notato un’aquila (foto) ferma a terra, immobile sul bordo della strada. L’animale indossava ancora le bardature in cuoio alle zampe, chiaro segno che non si trattava di un rapace selvatico, ma di un esemplare addestrato, probabilmente fuggito al suo proprietario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli che, raggiunti sul posto dal proprietario, hanno potuto localizzare l’animale grazie al segnale Gps installato sull’imbracatura. Il rapace, in buone condizioni di salute, non ha opposto resistenza: si è avvicinato di sua iniziativa al padrone.