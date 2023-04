Sgambatoi per cani: vince il degrado e la protesta si allarga

Panchine rotte, erba alta, mattonelle e pedane abbandonate a sé stesse. Sono le condizioni denunciate da alcuni cittadini in riferimento agli sgambatoi della città, 14 per ora, che permettono agli amici a quattro zampe di scorrazzare liberamente all’aria aperta. "Condizioni a dir poco vergognose quelle dello sgambatoio in zona centrale (dietro il tribunale) evidentemente impraticabile" scrive la signora Giovanna sui social, allegando alla polemica le foto dello sgambatoio in degrado.

Nei commenti poi si è accesa la miccia: "Sono tutti tenuti male. In previsione del 2024, quando saremo sotto gli occhi di tutti, l’amministrazione dovrà fare qualcosa". E ancora: "Per non parlare dello sgambatoio alla Celletta, quello lato Conad Superstore per intenderci. Recintato male, con il pericolo che i cani scappino o cadino nel fossato a fianco. Così non è in sicurezza".

C’è chi poi quello spazio nemmeno ce l’ha: "A Candelara, Vismara e Torraccia nemmeno c’è il giardinetto recintato per i cani – scrivono nei commenti -. Non fanno nulla per i cittadini bisognosi, figuriamoci per gli animali".

A riguardo ha risposto l’assessore Pozzi per tranquillizzare sulla tematica: "Chiediamo sempre ai cittadini di segnalarci problemi di questo tipo, così da poter sistemare le cose che non vanno in poco tempo. In questo caso, già dai prossimi giorni, informerò gli addetti sulle situazioni di alcuni sgambatoi, come quello oggetto di polemica. Per il resto ci stiamo già attivando sulla realizzazione di nuove aree dedicate allo svago dei cani. A Torraccia – conclude Pozzi – abbiamo già selezionato qualche zona, ora capiremo l’area più adatta. Inoltre, sempre nello stesso quartiere, tra qualche settimana inaugureremo il secondo Campo di addestramento delle unità cinofile da soccorso, "su macerie", in Italia. Un centro che diventerà di importanza nazionale".

g.m