"Sgambatoio, i lavori facciamoli noi"

"Andiamo da Obi, prendiamo due assi di legno e le inchiodiamo ai tronchi tagliati dello sgambatoio": una battuta di spirito quella dei residenti di Villa Ceccolini, anzi, dei padroni di cani. "Si ride per non piangere", dicono, perché questa frase nasconde un significato un po’ più amaro. Dal 10 maggio, infatti, sono state ritirate le panchine dello sgambatoio perché in condizioni disastrose e, da quel momento, nessuno si è più potuto sedere all’interno di quel recinto. A questa richiesta di aiuto risponde Michele Redaelli, consigliere comunale di centrodestra: "A Villa Ceccolini i problemi principali riguardano la scarsa manutenzione, le recinzioni rovinate e il cancello di accesso rotto – commenta Redaelli –. Inoltre, come per altri sgambatoi pesaresi, manca completamente l’illuminazione. A questo proposito già nel 2021 avevo protocollato un report in cui indicavo per ciascuno degli sgambatoi quali erano carenti di illuminazione, di un punto acqua e di altri servizi basilari. Per Villa Ceccolini, però, c’è un’aggravante: le panchine che sono state rimosse dall’amministrazione il 10 maggio, in quanto rovinate, non sono ancora state ripristinate e sono passati ben tre mesi, che per la sostituzione di due panche sono davvero troppi".

Sono state molte, infatti, le lamentele da parte dei residenti, cresciute ancor più dopo l’evento del 20 giugno scorso, nel quale due pitbull erano riusciti a trovare un buco nella rete e fuggire, attaccando un altro cane: "Questo è l’ennesimo esempio di una scarsa attenzione da parte dell’amministrazione comunale rispetto a questi luoghi che invece sono di grande importanza per i cittadini. Non è stata in grado neppure di posizionare una opportuna cartellonistica con le regole per il corretto utilizzo degli sgambatoi, che ora è tutta sbiadita. Sono luoghi di socializzazione e meritano di essere decorosi e valorizzati. Chiediamo, ancora una volta, che l’amministrazione intervenga prontamente".

Alessio Zaffini