Sgambatoio in centro? "Sbagliato, servivano di più nelle periferie"

Ieri è stato inaugurato – viale del Risorgimento, nei giardini Paul Harris – dal sindaco Ricci un nuovo sgambatoio. "Questa sarebbe una notizia positiva – dice il consigliere comunale Michele Redaelli (Fi) –. Peccato che verrà costruito in centro, vicino ad uno sgambatoio già funzionante e non in quartieri sprovvisti del servizio e quindi, dove ci sarebbe prioritariamente un bisogno".

A condividere l’opinione di Redaelli è la consigliera di quartiere, Serena Boresta (Ascoltiamo Pesaro): "L’intervento – dice Boresta – è stato fatto senza alcuna condivisione con il quartiere, mai coinvolto nel valutare questo progetto". Redaelli sull’argomento è ferrato: nel 2022 ha depositato in Comune un report relativo al fabbisogno in città di spazi e servizi dedicati agli animali d’affezione. "Grazie all’indagine, fatta con lo scopo di razionalizzare e individuare miglioramenti – spiega Redaelli –. A fronte del nuovo taglio del nastro i cittadini che abitano in zona mare, a Baia Flaminia o a Vismara, tutti quartieri cioè totalmente sguarniti di sgambatoi, dovranno attendere ancora, mentre in centro si fa un doppione. Sicuramente costruire uno sgambatoio attaccato ad uno già esistente non è né una priorità né tantomeno una scelta felice da parte dell’amministrazione visto che ogni singolo euro deve essere centellinato. Per permettere a cani di taglia diversa di usare lo stesso sgambatoio, sarebbe bastato, in viale del Risorgimento fare come è stato fatto al Parco Trometta: mettendo un divisorio di rete". Come è stata presa la decisione? "La motivazione fa riflettere: il sindaco ha fatto capire che si tratta di un piacere fatto a qualcuno degli animatori delle sue “cene con copione” quando va nelle case dei pesaresi. Ecco spiegato perché questa scelta è stata imposta nonostante il Consiglio di Quartiere abbia sempre evidenziato altre priorità, prima delle quali l’abbattimento delle barriere architettoniche".