Sgambatoio per cani con le buche, la rabbia dei padroni

Quando si parla di sgambatoi in città, la rabbia viene ai padroni più che ai cani. Sia perché mancano, sia perché sono maltenuti. Ma ormai un cittadino non può lamentarsi di un disservizio che subito viene messo a tacere dai commenti di chi ignora i propri diritti.

"Questa è l’accoglienza dello sgambatoio di San Lazzaro qui a Fano - denuncia Fabiola Lizzardo mostrando la foto del terreno pieno di buche profonde e pericolose per gli amici a 4 zampe, che pur le scavano-. Dopo averlo tanto desiderato e dopo che tantissimi amici quadrupedi accompagnati dai loro amici umani lo frequentano con tanto entusiasmo, non si spiega perché ci sono così tante buche pericolosissime e questo denota l’assoluta mancanza di manutenzione. Non c’è poi la benché minima possibilità di ombra, non un alberello che possa un giorno crescere, niente di niente". Anche sull’acqua ha da ridire la signora. "L’acqua della fontanella? I tubi sono talmente in superficie che l’acqua viene fuori calda di giorno ed anche di sera. Cosa dire di più? È importante e soprattutto necessario provvedere perché questo habitat possa risultare confortevole e non pericoloso". Ma apriti cielo. Al posto di sostenerla, molti altri utenti le hanno dato contro dicendo che "se sono maleducati i padroni dei cani, che colpa ne ha il comune?".

In realtà però c’è una sentenza del 2010 in cui Il Tribunale civile ha condannato il Comune di Milano a pulire tutto l’anno, sei giorni la settimana, l’area cani del parco di Piazzale Giovanni dalle Bande Nere: dopo le proteste dei cittadini per l’indecoroso stato della zona, il giudice non ha accolto la difesa del Comune che scaricava la responsabilità sulla "inciviltà dei proprietari".

