Sgarbi affascinato dal palazzo di Montebello

Ha affascinato il sottosegretario Vittorio Sgarbi, il Palazzo Ducale di Montebello, nel Comune di Terre Roveresche, che oggi potrà essere visitato gratuitamente dalle 17 alle 20, grazie ad una due-giorni di aperture straordinarie iniziata ieri. Il membro del governo, invitato dal sindaco Sebastianelli, ha fatto una ‘ricognizione’ nell’immobile durante la quale ha anche espresso l’intenzione di adoperarsi perché l’esecutivo nazionale finanzi il restauro interno dell’edificio. "Si tratta di un luogo dimenticato, che presenta elementi decorativi straordinari – ha detto il politico e critico d’arte muovendosi nelle sale del piano nobile in cui visse dal 1609 al 1632 Lavinia Feltria Della Rovere e dove spiccano magnifici stucchi del Brandani -. E’ un’impresa assolutamente meritoria – ha aggiunto - che un sindaco abbia acquistato al Comune e presenti il Palazzo mentre è in corso il restauro, che noi dovremo assolutamente sostenere".

L’edificio, infatti, è stato acquistato dal Comune nel settembre 2022 per adibirlo a scopi museali e culturali. Recentissimo è il suo ingresso nella Rete degli Istituti e Luoghi della Cultura della Regione, come parte dell’aggregazione di Comuni che vede Gradara Capofila. "Le parole del sottosegretario ci fanno enormemente piacere – evidenzia Sebastianelli - e l’auspicio è che dal Governo arrivino davvero risorse per il recupero interno. Le aperture straordinarie di ieri e di oggi rappresentano una piccola anticipazione del ruolo che potrà assumere il Palazzo al termine dei lavori. In questi giorni, infatti, la struttura ospita una mostra di opere pittoriche del Cinquecento e Seicento a ‘tema roveresco’ provenienti da importanti collezioni private".

L’assessore Claudio Patregnani aggiunge: "Inizia un percorso per la riscoperta e la valorizzazione della residenza di Lavinia Feltria e, con essa, dell’intero borgo di Montebello, da troppi decenni rimasto ai margini e spogliatosi progressivamente a livello demografico e di servizi". Luca Baroni, direttore per la Rete degli Istituti e Luoghi della Cultura, nonché curatore del progetto di ripristino del Palazzo, commenta: "Questa struttura costituisce una delle più preziose testimonianze per lo studio dell’architettura militare, civile e della decorazione plastica nel ducato di Urbino tra Quattro e Seicento. Entro l’anno presenteremo un progetto di riallestimento e un calendario di eventi adatti alla magia del luogo".