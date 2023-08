Sgarbi e ’Il Turco in Italia’ "La regìa posso farla io"

Inizio più spumeggiante per i "Rof talks" non ci poteva essere. Ieri mattina in Sala della Repubblica, il nuovo format ideato dal festival, è stato inaugurato dal sottosegretario al Ministero della cultura, Vittorio Sgarbi. Con lui c’erano anche il coordinatore della Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento Europeo Massimiliano Smeriglio e il presidente dell’Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche Fulvio Macciardi. Per la città il vicesindaco Daniele Vimini e Matteo Ricci (foto). Incalzati dalle domande della giornalista di RadioTre Susanna Franchi tutti i relatori hanno tentato di rimanere sul tema della mattinata, ovvero "Rossini e il suo Festival tra modernità e futuro". E, come ci si poteva aspettare, la parte dello scompaginatore, è toccata a Vittorio Sgarbi che - riconoscendo l’importanza di Pesaro e del suo festival - è riuscito a toccare anche temi locali e nazionali. Il sottosegretario ha parlato di Matteo Ricci: "Lo conosco da quando era seguace di Matteo Renzi" ricordando le sue visite in città e i confronti-scontri a distanza col primo cittadino in epoca pandemica in favore dei ristoratori "ribelli". Poi Sgarbi si lascia scappare un endorsement in favore di Daniele Vimini. "Con lui non sono mai riuscito a litigare, un signore, sarebbe un futuro sindaco di Pesaro perfetto". Il sottosegretario ha ricordato il suo amore incondizionato per Rossini. "Quando penso alla sua musica penso alla felicità. Le sue note trasmettono vitalità, energia, freschezza. Le potresti misurare con il rock o il jazz".

Poi Sgarbi ha ancora elogiato il Rof per il rigore e la qualità delle produzioni dimostrato in questi anni. "Dirò al ministro Sangiuliano che quello di oggi è stato un incontro prezioso e che festival come il Rof debbono avere il giusto sostegno economico". E rilancia: "Speriamo che il Ministero diventi presto azionista del Teatro Rossini". E infine sulla sua opera preferita, "Il Turco in Italia", lancia l’ultima provocazione. "Mi propongo per una regia dell’opera al Rof: vi farò un ’Turco’ da fare invidia anche a Poda (il regista di "Eduardo e Cristina")", che era seduto al suo fianco. L’incontro si è infatti concluso con Jader Bignamini e Stefano Poda, direttore e regista dell’opera d’apertura.

