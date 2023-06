Sgarbi in missione a Riceci: "Qui vogliono cacciare Dio per farci una discarica. Mai"

Pesaro, 12 giugno 2023 – Vittorio Sgarbi a Riceci. Non c’era mai stato, ma sapeva tutto. Appena sceso dalla macchina ieri mattina, camicia bianca e mano nei capelli, ha detto meravigliato: "Qui si intente cacciare Dio che si manifesta con questa valle per farci una discarica. Una bestemmia, un atto che va contro la Costituzione, che all’art.9 prevede la tutela del paesaggio. Qui c’è una integrità da difendere che è un valore assoluto".

E’ ancora: "Le amministrazioni pubbliche non possono essere soggette al volere di un tizio di San Marino che viene qui a fare una discarica. A parte che a San Marino non fanno il bene altrui, ma solo il loro ma sostituire Dio con una discarica è inammissibile". Su cosa farà in futuro, Sgarbi non ha dubbi: "Coinvolgerò la Soprintendente Cecilia Carlorosi perché venga invitata nella conferenza dei servizi che deciderà sul progetto. Ora la Soprintendenza è stata lasciata fuori e non è possibile. E poi c’è l’Unesco che potrebbe aprire una procedura di infrazione proprio con l’idea che si possa fare davanti a Urbino una discarica. No, qui non si farà proprio niente. Questo non significa che non si debba rispondere ad una esigenza degli imprenditori ma le leggi ci sono e dicono che discariche o altri siti vanno fatti dove c’è già un degrado del territorio come le aree periferiche industriali o le esistenti discariche attive. Dove il territorio è già macchiato indelebilmente si può pensare di allargare la macchia per nuove esigenze ma tu privato di San Marino o qualche politico amico non può pensare di macchiare un territorio sacro come questo a piacimento. E bene fanno questi ragazzi a protestare, a difendere questa terra baciata da Dio per la sua bellezza. Il peccato non vincerà".

lla discarica di Riceci, in foto Don Felice

Ad ascoltarlo c’erano i giovani dell’associazione Diversamente che sono il motore della protesta, ma anche il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, la sua vice Elisabetta Foschi, il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni e qualcuno di Gallo. Un happening, con tanto di sacerdote, don Felice Volpicella, a benedire le parole di Vittorio Sgarbi: "E’ una protesta – dice il parroco – sacrosanta contro l’atteggiamento straffotente, prepotente, insensibile ai voleri della gente di chi vuole la discarica. Non si trama alle spalle dei cittadini cercando di coglierli di sorpresa. Ogni tipo di richiesta va condivisa altrimenti si smarrisce il senso della propria attività che non è più dedicata alla cittadinanza ma al tornaconto. E questo non può andare bene". Il vice sindaco di Urbino Elisabetta Foschi non ha dubbi sui modi per eliminare il rischio: "Marche Multiservizi deve ritirare il progetto, subito. La Conferenza dei servizi non deve nemmeno aprirsi. Il progetto è irricevibile per un errore di valutazione macroscopico. E non ci sono margini di trattativa di alcun tipo. Il privato e Marche Multiservizi hanno sbagliato i loro conti per il merito e soprattutto nel metodo. Si devono rassegnare. Non si farà quello che vogliono loro".

Sgarbi era arrivato a Riceci dopo esser entrato in chiesa a Serrungarina durante la messa. Era lì p er ammirare la pala del Guerrieri. Il parroco lo ha visto, ha interrotto la funzione, ha parlato con lui un po’ d’arte, poi ha ripreso celermente avvertendo i fedeli che la processione però sarebbe saltata. Se ne riparla domenica. Doveva discutere con Sgarbi dei dipinti. Chissà quando gli sarebbe ricapitato.