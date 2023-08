Sgarbi su Vitruvio: "La Pompei di Fano"

di Anna Marchetti

"La Pompeidi Fano". Così il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha ribattezzato l’area archeologica di via Vitruvio dove, nel primo pomeriggio di ieri, è stato accompagnato dall’assessore regionale Stefano Aguzzi e dall’assessore di Urbino Elisabetta Foschi. Ad accoglierlo, la Soprintendente Cecilia Carlorosi e la funzionaria archeologa Ilaria Venanzoni. L’area del centro storico dove sono in corso gli scavi per portare alla luce un importante complesso monumentale pubblico di epoca romana, che potrebbe essere la famosa Basilica di Vitruvio, è stata la prima tappa di un rapido tour che, ieri pomeriggio, ha permesso al sottosegretario di visitare, accompagnato anche dal sindaco Massimo Seri e dalla funzionaria del Comune Claudia Cardinali, l’area del teatro romano di via De Amicis, gli scavi di Sant’Agostino, il Teatro della Fortuna (platea, sala verdi e mosaici) e la chiesa a cielo aperto di San Francesco.

Chiesa che, secondo Sgarbi, deve rimanere priva di copertura "perché così sembra la creazione di un regista". Particolarmente colpito dall’importanza dei ritrovamenti archeologici di via Vitruvio, il sottosegretario ha dichiarato che "gli scavi meritano di andare avanti" e che il Ministero farà la sua parte. "Mi aspettavo – ha aggiunto – di vedere pochi frammenti invece mi sono reso conto che si tratta di un ritrovamento di particolare importanza, esteso e di cui si comprende la continuità: ho capito che bisogna andare avanti con gli scavi". Dopo i 45 mila euro già stanzia dal Ministero della Cultura per la campagna di scavo in corso, ne servirebbero almeno altri 50-60mila euro per completare l’indagine archeologica. "Ne parlerò con il ministro Gennaro Sangiuliano – ha assicurato Sgarbi – con il quale ho una riunione di lavoro il 15 agosto". Il sottosegretario si è anche sbilanciato sul futuro dell’area: "Si può procedere con un accordo con i privati", tanto più che l’imprenditore Paolo Antonioni proprietario del cantiere ha dimostrato fin dall’inizio grande disponibilità e voglia di collaborare con gli enti pubblici. L’idea potrebbe essere di "affidare l’area – secondo Sgarbi – ad un bravo architetto che trasformi il piano terra in una zona aperta al pubblico, un vero e proprio museo della "casa romana di Fano" o della "Basilica di Vitruvio", mentre nella parte superiore si potrebbe realizzare un’abitazione in legno che si affacci sui resti romani. In questo caso l’intervento sarebbe finanziato dai privati, mentre l’alternativa è quella di procedere con un esproprio, trasformando il sito in un museo di Stato.

E ancora Sgarbi: "I lavori devono, comunque, andare avanti per l’importanza che hanno per Fano e il per turismo cittadino. Un significativo edificio di epoca romana può essere un luogo di attrazione per la città, altrimenti schiacciata tra Pesaro e Urbino". Il primo cittadino ha orgogliosamente rivendicato davanti al sottosegretario che sia Fano la vera Capitale della Cultura. "Pesaro – ha commentato Sgarbi – non solo ha tradito Urbino, ma anche Fano: si poteva pensare ad una candidatura a Capitale italiana della Cultura 2024 delle tre città insieme. Certamente Urbino e Fano, che in questa circostanza sono state punite, risultano più fascinose di Pesaro. Fano ha sicuramente una maggiore densità monumentale, tra memorie romane, rinascimentali e barocche. Solo all’ingresso della chiesa di San Francesco, ci sono due sepolture rinascimentali che sono dei veri e propri capolavori. Un patrimonio che Pesaro certamente non ha anche se può contare sul Rof, manifestazione culturale di livello internazionale, e su villa Castelbarco Albani".