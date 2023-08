Sgarbi: "Verrò per godermi lo spettacolo"

"La Festa del Duca è la festa della città – ha detto l’assessore agli eventi Elisabetta Foschi –, quattro giorni che coinvolgono tutte le istituzioni, non solo quelle che normalmente operano nel centro storico, ma porta in città anche le realtà fuori le mura, e di questo l’amministrazione non può che essere contenta. Da parte nostra, contribuiremo affinché la città sia fruibile per i visitatori il più possibile e sappia accogliere tutti a dovere. Cureremo anche un video mapping in piazza della Repubblica che celebra il duca Federico e il Rinascimento matematico".

E il prosindaco Vittorio Sgarbi, collegatosi in videoconferenza, ha promesso: "Conto di essere a Urbino lunedì 14, per godermi anch’io l’atmosfera della festa. La manifestazione mi colpì molto fin dalla prima volta che venni a Urbino, quando ero stato nominato da poco assessore e l’organizzatrice Crespini era mia collega in giunta. Negli anni, la festa è sempre di qualità e sono felice, sia come prosindaco che come sottosegretario, che goda della collaborazione delle istituzioni perché è una proposta culturale degna di Urbino e del Rinascimento che celebra. Chissà se il prossimo anno si potrà gemellare con le iniziative che organizzo a Ferrara…".