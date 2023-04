Sgomberato il Vittoria Colonna. Prossimo step: murare tutti gli accessi

L’ex Convitto Vittoria Colonna è stato liberato e nei prossimi giorni la proprietà metterà in sicurezza l’edificio, attraverso la muratura di tutti gli accessi. Lo annuncia, in una nota, il prefetto Emanuela Saveria Greco. "Questa mattina - vi si legge - si è conclusa la vicenda dell’ex Convitto Vittoria Colonna di Fano, da circa 10 anni luogo di ricovero utilizzato da senza tetto e sbandati, in forte degrado e oggetto di numerosi controlli da parte delle Forze di polizia e di azioni di sgombero di occupanti abusivi". A seguito dell’intervento del Prefetto Greco, infatti, concertato con il sindaco Massimo Seri nel corso di un’apposita riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, "è stata coinvolta la proprietà Invimit nella soluzione del problema - prosegue la nota - e attraverso l’azione congiunta delle Forze dell’Ordine con la polizia locale di Fano, oggi l’immobile è stato liberato". Nel ricordare che la proprietà "provvederà nei prossimi giorni a intervenire per la messa in sicurezza della struttura" e che "sono in corso le valutazioni per una riqualificazione necessaria per una futura utilizzazione" il Prefetto ha sottolineato "l’impegno profuso in maniera sinergica da tutte le componenti interessate per la soluzione del problema, che attraverso un perfetto lavoro di squadra hanno permesso di fronteggiare uno dei tanti fenomeni di illegalità".