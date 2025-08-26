“Sguardi oltre la siepe“ col poeta. Umberto Piersanti sarà a Peglio

Il piccolo comune che si affaccia sul Metauro propone un nuovo festival dal titolo poetico che prenderà il via venerdì. “Sguardi oltre la siepe“ è un festival di arti e musica che prenderà il via alle 18 nella piazzetta don Licio Guidi con un incontro con il poeta Umberto Piersanti che presenterà la sua nuova raccolta L’isola tra le Selve, edito da Marcos y Marcos. Il poeta urbinate dialogherà con Michele Bonatti immerso nell’atmosfera magica e poetica di Peglio, un ottimo esordio per la manifestazione. Alle 19 il palco si sposta alla Torre del Girone con una meditazione sonora e visuale dal titolo Space Fractures dove i pennelli e le immagini create da Americo Salvatori, che dipingerà dal vivo, si sposeranno con le musiche di Simone Spinaci, Andrea Bellancini e Fabio Biagini. Il finale è dedicato al gusto con le proposte gastronomiche con prodotti del territorio e tartufo de Al Divin Tartufo in piazza Petrangolini.

"È un piacere per Peglio aver organizzato questo piccolo festival – spiega l’assessorato alla Cultura –, sarà un momento per aprirci alla bellezza e vivere momenti di condivisione, anche grazie a presenze importanti per un piccolo comune come quella di Umberto Piersanti. Per un piccolo comune come Peglio puntare sulla cultura assume un valore ancora più forte, perché non solo arricchisce la comunità ma diventa anche un occasione di condivisione, dialogo e apertura verso il mondo. La cultura ha la forza di unire generazioni diverse, di stimolare creatività e allo stesso tempo di rafforzare l’identità del paese. Mi piace pensare, poi, che questo evento possa essere anche una piccola leva per il turismo: chi viene per un concerto o per una presentazione letteratura avrà la possibilità di scoprire le bellezze nascoste tra i vicoli del nostro centro storico e l’unicità del paesaggio del nostro entroterra di cui si gode la vista da Peglio".

Andrea Angelini