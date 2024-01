Shoah e internati. Un convegno

‘Shoah e Internati Militari Italiani’. E’ il convegno organizzato per stamattina al Teatro Agel Dal Foco dal liceo ‘Torelli’ di Pergola, in collaborazione con Cgil e Anpi Valcesano e il patrocinio del Comune. Ad aprire i lavori, in programma dalle 10 alle 13, sarà la responsabile di sede del liceo Marzia Leprini, con una riflessione sulla recrudescenza del fenomeno dell’antisemitismo dopo i drammatici eventi in Medio Oriente. A seguire, un contributo della classe V ‘A’ e gli interventi di Matilde Della Fornace di Anpi e dello storico Gianluca Rossini.