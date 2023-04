Shopping sanitario La Regione sui privati: "Metteremo a gara i servizi che ci servono"

Serve una risonanza magnetica o una Tac ma la lista d’attesa è lunghissima e bisogna macinare chilometri? La Regione la compra dal privato. Serve una visita specialistica ma l’appuntamento è in Romagna? La Regione paga. Più che la stampella del sistema sanitario pubblico, il privato sembra il suo supermercato. E l’arrivo del gruppo Gvm in provincia, con l’acquisizione della Rsa Cives di Villa Fastiggi per farne una clinica per acuti, schiude nuove possibilità in quello che potremmo definire lo shopping sanitario in provincia. "Cosa faremo a proposito della nuova clinica per acuti a Pesaro? E’ molto semplice – spiega Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità –: la Regione Marche metterà a gara i servizi sanitari di cui ha bisogno. Faremo una valutazione sulla base delle richieste del territorio, e faremo una gara a cui i soggetti privati interessati parteciperanno, quindi non solo il gruppo Gvm ma anche altri".

Le criticità dell’offerta sanitaria in provincia sono note: "Come sappiamo l’area carente è sicuramente quella dell’Ortopedia – dice l’assessore –, ma anche la ginecologia ed altri settori. Poi c’è il discorso della diagnostica: stiamo studiando quali sono le prestazioni che i cittadini della provincia di Pesaro e Urbino vanno a cercare fuori: tac, risonanze magnetiche... Una volta ci si sedeva a un tavolo senza che fosse chiaro il fabbisogno, magari per accontentare l’uno o l’altro amico. Io questo non lo voglio fare. Ieri era il privato a scegliere. Oggi io pago quello che serve a me".

Tutte valutazioni, queste, che comunque bisognerà fare dopo aver approvato il piano sociosanitario. "Dopodiché – prosegue Saltamartini – metteremo a gara ciò di cui abbiamo bisogno. In base ai drg, ovvero raggruppamenti omogenei di diagnosi, con cui si indica il sistema di retribuzione degli ospedali per l’attività di cura, ovvero le tariffe corrisposte dalle Regioni alle aziende ospedaliere". Perché acquistarli dal privato invece di potenziare il pubblico? Una risposta semplice potrebbe essere che se per la sanità pubblica ci sono tetti di spesa, nelle procedura di acquisto di servizi questo tetto non c’è.

In tutto questo però sono in ballo 50 posti di Ortopedia – sulla base di un vecchio accordo del 2018 – che Fano reclama per sé e soprattutto per il suo ospedale. Su questo l’assessore sembra lasciare spiragli aperti: "Partiamo dal presupposto – dice – che la provincia di Pesaro e Urbino è quella con il minor numero di posti letto per abitante. Questa carenza noi la vogliamo colmare, se tramite il sistema pubblico o privato sarà materia di discussione, sempre dopo che sarà stato approvato il piano sociosanitario". A proposito di discussione, i vertici del gruppo Gvm hanno chiesto un incontro ufficiale in Regione. "Di questo la mia segreteria non mi ha messo al corrente – taglia corto Saltamartini –. Comunque gli incontri sono con i dirigenti, non con me".

Benedetta Iacomucci