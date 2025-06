Shopping serale, quasi flop. Tanti negozi restano chiusi: "Così è una cosa ridicola"

Per il primo giovedì di “Shopping sotto le stelle“ – l’apertura straordinaria dei negozi in centro storico fino alle ore 23 – ad ammettere una partenza con il freno tirato è Davide Ippaso, direttore Confesercenti: "E’ stato un debutto alla chetichella, con un’adesione dei commercianti più bassa delle aspettative – osserva –. C’è da dire che ognuno fa quello che ritiene opportuno, ci mancherebbe, ma questa volta non possiamo buttare la croce sulle spalle della Frenquellucci e dell’amministrazione. Il nocciolo è che l’unico modo per rimanere a galla, nel commercio, oggi, è quello di fare sistema. E’ ora di modificare il nostro modo di operare per fronteggiare un commercio sempre più competitivo".

Assolutamente delusa dall’atteggiamento dei colleghi negozianti si dice Eugenia Balestra: "Davanti alla maggioranza dei negozi tenuti chiusi dai colleghi sono tornata a casa con una grande tristezza addosso – osserva –. E’ una città deludente. A quel po’ di gente che è venuta in centro che segnale abbiamo dato? Perché il prossimo giovedì dovrebbero venire?".

Anche Alice Severi esprime una profonda delusione: "La musica itinerante, in via Curiel non è arrivata. Le stelle per terra ce n’erano due di numero, praticamente invisibili. Io e le mie colleghe abbiamo mantenuto la promessa e siamo state aperte anche senza alcuna convenienza perché condividiamo l’idea di aumentare l’appetibilità del centro storico. Ma fare sacrifici personali per una ridicolata, non possiamo permettercelo". Anche in via Passeri i commercianti hanno fatto buon viso "al deserto dei tartari". Ma c’è chi non mollerà: in via Almerici e in via Tebaldi, dove l’intrattenimento è stato veramente carino. "Era l’inizio di un percorso non facile. E’ andata bene", dice la libraia Lanari. s.v.r.