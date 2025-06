Shopping sotto le stelle . Tutti i giovedì d’estate tra musica e iniziative

Il primo giovedì di shopping sotto le stelle, in centro storico a Pesaro, è pronto al debutto: sarà inaugurato il 12 alle ore 21 in piazza del Popolo. La kermesse, in calendario tutti i giovedì fino al 28 agosto, prevede l’apertura serale dei negozi fin verso le 23. Lo shopping è anche “sopra le stelle“ perché, per invogliare i visitatori a perlustrare le vie secondarie senza solcare esclusivamente quelle principali del cardo e decumano (via Branca; via Rossini; corso XI settembre; via San Francesco) verranno apposte delle stelle sopra i sanpietrini. Seguendo le stelle, si potranno esplorare angoli della città meno noti, ma caratteristici.

Le attrazioni gratuite. La kermesse, organizzata dall’amministrazione comunale prevede delle attrazioni culturali gratuite, tra le più disparate di cui molte lasciate alla creatività dei negozianti: vedi articoli collegati. Invece quelle messe in campo su spinta del Comune saranno la musica dal vivo itinerante con la “Ipse Dixie Marching Band” ; l’apertura straordinaria e serale di luoghi della cultura tra cui Casa Rossini, il Museo nazionale Rossini, la Sinagoga, il Museo diocesano e – novità – il mercatino dell’antiquartiato in piazzale Collenuccio. La musica dal vivo sarà affidata all’istrionico Renzo Guerra – attore, regista e maestro burattinaio, fondatore del Bof (Burattino opera festival) –: lui e musicisti professionisti suoneranno... in bicicletta. "Il mercatino dell’antiquariato a piazzale Collenuccio – ha spiegato ieri il sindcao Andrea Biancani, in occasione della presentazione dello shopping serale – sarà un’attrazione di raccordo tra la zona mare e il centro storico. Sono poche le città che possono vantare questa prossimità: se saremo in grado di promuovere questa peculiarità, dimostrando di essere una città ricca di iniziative, tornerà utile alla destagionalizzazione dei flussi turistici". Francesca Frenquellucci ha ricordato il concorso a premi collegato ai giovedì in centro storico.

Il concorso a premi. "A Pesaro può essere premiato chi va al lavoro in bicicletta, invece che in automobile – ha spiegato Frenquellucci –; chi utilizza i mezzi pubblici; chi visita musei; chi fa del volontariato; chi studia con impegno ed è in regola con gli esami all’Università. In pratica, il cittadino che si comporta in modo virtuoso, accumula punti. Questi si chiamano wom, acronimo di “worth one minute“. Con i wom si possono ottenere sconti e agevolazioni nei negozi cittadini che aderiranno al concorso. Per giocare bisogna scaricare un’applicazione, un’app, per smatphone. Gli wom vengono raccolti in un portafoglio virtuale. Per avere punteggi si scansionano specifici QRcode associati a luoghi, eventi o azioni che contribuiscono alla creazione di valore sociale". Con lo shopping serale si accumulano punti? "Sì. il cittadino che parteciperà alle iniziative organizzate in centro storico il giovedì sera, avrà dei punti. Quella degli wom è una iniziativa realizzata con la Casa delle tecnologie emergenti – ha concluso Frenquellucci –. Il progetto degli Wom sarà illustrato dal professore universitario Bogliolo il 12 giugno alle ore 21".