Show gratuito per i bambini. E la band porta il ritmo in strada

Seconda domenica per il Natale Più di Fano. Secondo weekend di maltempo. Ma il vento non spazza via la voglia di far festa. E così il calendario di eventi entra nel vivo con le tante attività in programma e confermate per oggi. Tra i tanti appuntamenti dedicati ai bambini, dalle 16 si accende al Pincio la Casa di Babbo Natale con giochi e laboratori e, a seguire alle 17, uno spettacolo gratuito intitolato ‘A tutto tondo le vie del tesoro’ con l’artista di strada Andrea Marchi. Tante anche le occasioni di divertimento ed intrattenimento per gli adulti, con la P-Funking Band che a partire dalle 17.30 porterà la sua musica in tutta la città: una miscela fresca, originale ed esplosiva di funk, disco music, hip hop, soul, rhythm’n’blues e jazz rivisitata in chiave marching, che si affianca alle coreografie a cui partecipa tutta la band.

Dopo cena, invece, sarà tempo di E - Motion, il festival del cinema aumentato in 4D organizzato dal Fondo Peppe Nigra con la collaborazione del San Costanzo Show, che sarà presente in piazza XX settembre con il suo stravagante cinema-bus. Proiezioni emozionanti che si uniscono a quelle del bellissimo spettacolo di Light design all’ex chiesa di San Francesco che dalle 17:30 (ed ogni trenta minuti) affascinerà gli spettatori presenti. Una atmosfera unica si potrà poi respirare in zona Pincio dove sono presenti le 27 casette di legno allestite dagli artigiani con le loro creazioni natalizie e i prodotti tipici, senza dimenticare la via dei Presepi con le sue Natività disseminate anche nei più sperduti e caratteristici viottoli della città. E per finire grande festa anche nella più periferica Centinarola, dove si darà inizio alle festività natalizie con l’accensione dell’albero e del presepe di quartiere.