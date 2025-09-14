Legalità, valore non negoziabile

Valerio Baroncini
Legalità, valore non negoziabile
Pesaro
14 set 2025
REDAZIONE PESARO
Si accascia in riva al mare: anziano soccorso

Gabicce Mare, è un turista che alloggiava in un hotel vicino

Le fasi del soccorso all'uomo, questa mattina a Gabicce

Le fasi del soccorso all'uomo, questa mattina a Gabicce

Gabicce Mare, 14 settembre 2025 – Un uomo è caduto all’improvviso, colpito da un malore, mentre si trovava a pochi metri dalla riva, nell’acqua bassa. Alcuni passanti e il bagnino di salvataggio lo hanno visto e soccorso immediatamente.

E’ successo ai bagni 27, a Gabicce Mare, questa mattina, poco dopo le 10. Si tratta di un turista dell’alta Italia, di 83 anni, che alloggiava in un hotel vicino. Quasi sicuramente è stato colpito da un infarto.

Immediati i soccorsi. Dopo circa 40 minuti di tentativi è stato rianimato. Vicino a lui la moglie, che avrebbe anche accennato a delle malattie pregresse del consorte. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Pesaro.

