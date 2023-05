Si accoltella alla gola in piazza, ma viene salvato

E’ andato in piazza Fulvi, nel centro di Pergola, e con un coltello si è procurato un taglio alla gola, ma prima che il grave gesto potesse avere conseguenze irreparabili o che potesse essere reiterato, sono intervenuti due operatori ecologici e una barista, che hanno allertando i soccorsi e contestualmente hanno cercato di prestargli le prime cure e di tranquillizzarlo.

Tragedia sfiorata, all’alba di ieri. Protagonista dell’episodio autolesionistico un 76enne del posto, che verso le 6 è sceso in strada e si è inferto un colpo al collo con un coltello da cucina. A vederlo riverso a terra e insanguinato sono stati due dipendenti di Aset che stavano effettuando la raccolta dei rifiuti, e la titolare del “Caffè della Voltarella“, situato a pochi metri dalla piazza. La richiesta di aiuto è scattata immediatamente e sul posto sono arrivati in una manciata di minuti i carabinieri della locale stazione guidata dal comandante Stefano Di Summa e un’ambulanza del 118, i cui operatori, viste le condizioni dell’uomo, hanno ritenuto di allertare l’eliambulanza per il trasporto del ferito all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. In attesa del velivolo, il 76enne sarebbe rimasto sempre cosciente e ciò sembra avvalorare la notizia, trapelata nel pomeriggio di ieri, sul fatto che non sarebbe in pericolo di vita. Ignote, al momento, le cause che possono aver indotto il pensionato a procurarsi le ferite che avrebbero potuto costargli la vita.

s. fr.