"Si acquisti il terreno e si faccia il progetto"

"Ora concretezza, velocità, responsabilità". Marco Perugini, capogruppo del Pd in consiglio comunale e allievo dei vigili del fuoco, entra nel merito della nuova caserma: "Collaboreremo con tutti gli enti competenti, Comune, Regione, Ministero, ma con una bussola chiara: niente perdite di tempo. I Vigili del Fuoco non chiedono visibilità, ma strumenti adeguati per proteggere le nostre comunità. E noi dobbiamo rispondere con i fatti". Una vicenda, quella della caserma, "che mi vede coinvolto da tempo, fin da quando, nel 2023, ricoprivo il ruolo di presidente del Consiglio Comunale di Pesaro. Un percorso iniziato con determinazione già due anni fa, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche del consiglio e dei rappresentanti sindacali dei Vigili del Fuoco. Abbiamo messo da subito a disposizione del Ministero dell’Interno alcune aree comunali potenzialmente idonee per la nuova sede. Già da allora affermavamo che la caserma attuale, risalente agli anni ‘60-’70, non è più idonea né sotto il profilo strutturale, né logistico". Poi Perugini ammette: "Quando nel 2024 il Sottosegretario Prisco (Fratelli d’Italia) ritenne non sufficienti le aree proposte dal Comune, la Regione Marche prese in mano la questione, e di questo, come cittadino e come amministratore, posso solo essere felice. Ma non voglio pensare ad una mera manovra comunicativa elettorale. Il mio impegno, e quello del Partito Democratico, è stato chiaro e continuo: abbiamo sollevato il tema, trovato le prime soluzioni, coinvolto le istituzioni. Si proceda subito con acquisizione, progettazione e realizzazione della nuova caserma".

d.e.