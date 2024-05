"Sì alla movida. Ma sia educata"

Una movida "educata". E’ quella che i giovani della lista "Pesarò giovani" a sostegno della candidatura di Marco Lanzi voglio salvaguardare. "Basta demonizzare la movida pesarese – è lo sfogo dei giovani della lista -. Serve tolleranza e dialogo tra le parti". Ai giovani che sostengono Marco Lanzi l’etichetta di "selvaggi" proprio non piace. "L’estate è ormai alle porte e come ogni anno alla bella stagione si accompagnano i primi eventi all’aperto. Locali, ristoranti e chalet che intrattengono i pomeriggi e le serate dei giovani pesaresi. Tutto ciò inesorabilmente accompagnato da polemiche e articoli di giornali che denunciano il presunto mancato rispetto di regolamenti e che etichettano come "movida selvaggia" pressappoco qualsiasi forma di intrattenimento giovanile". Che il divertimento non si demonizzi, quindi, ma che lo si lasci fluire educatamente, appunto, lungo le strade pesaresi. "Noi di PeSaró Giovani siamo stanchi di questa situazione perché vorremmo si smettesse di demonizzare la movida pesarese. Com’è possibile che in Romagna tutto questo e ben altro è permesso? Perché a Pesaro per i giovani si fanno due pesi e due misure? Ribadiamo l’importanza del rispetto delle regole e di organizzare serate ed eventi in sicurezza, ma allo stesso tempo come giovani pretendiamo tolleranza e apertura al confronto perchè la soluzione non può essere opprimere qualsiasi forma di divertimento serale e impedire a prescindere l’organizzazione di eventi. Questo non è un clima sano né per noi ragazzi né per chi lavora nel settore".