CronacaSi allaga la scuola nuova. Asciugata in tempo record
16 set 2025
NICOLA PETRICCA
Cronaca
Si allaga la scuola nuova. Asciugata in tempo record

Ore frenetiche a Mercatino Conca, l’istituto è finito a mollo per un tubo rotto. La grande prontezza di personale, dipendenti e sindaco ha salvato la situazione.

Personale scolastico, tecnici, operai e amministratori dopo la pulizia

Una perdita d’acqua nella nuova scuola primaria ha rischiato di rovinare il primo giorno di lezioni a Mercatino Conca, ma l’intervento del personale scolastico, degli operai del Comune e degli amministratori – in prima persona – ha scongiurato il pericolo, anche se il danno all’edificio rimane. Ad accorgersi del problema è stata la moglie del sindaco Omar Lavana, Carla, che attorno alle 6.30 di mattina, passando a piedi vicino alla struttura, ha sentito un forte rumore di gocciolamento.

Allarmata, ha contattato il vicesindaco Luciano Penserini, che, aprendo la scuola, si è trovato di fronte due piani allagati, con l’acqua che scendeva dal soffitto a causa della rottura di un tubo di adduzione sotto a un lavandino. Erano le 7.15 e lì è cominciata la corsa contro il tempo per rendere nuovamente servibile l’edificio entro fine giornata: "Ho chiamato i vigili del fuoco, che però non potevano intervenire, perché per azionare le pompe servono almeno 20 centimetri d’acqua, mentre ce n’erano “solo“ 3-4, che comunque sono tantissimi – spiega Lavanna –. Perciò ho chiesto alla dirigente scolastica di mandare il proprio personale e allo stesso tempo ho allertato gli altri componenti dell’amministrazione e i due operai comunali".

Arrivate sul posto armate di spazzoloni e aspira liquidi portati da casa, 12 persone hanno cominciato ad asciugare l’acqua e pulire i piani. Il lavoro è terminato alle 11.15 circa, poi la scuola è rimasta aperta per tutta la domenica, fino a sera, grazie ai bidelli, e ieri mattina le lezioni sono cominciate regolarmente.

"La sfortuna ci vede benissimo, perché è capitato proprio alla vigilia delle lezioni e di sabato notte, con la scuola vuota e nessuno che se ne potesse accorgere per tempo, ma sono orgoglioso della risposta prontissima che abbiamo dato – conclude il sindaco –. Ora però faremo i conti con almeno 50mila euro di danni, in una struttura nuova, inaugurata a settembre dell’anno scorso, che raccoglie bambini da Mercatino Conca e Monte Grimano Terme: andrà ritinteggiata e dovremo intervenire sui controsoffitti ammalorati, oltre che fare verifiche sull’impianto elettrico. Ci attiveremo con l’assicurazione per capire se tutti questi danni siano coperti e comunque siamo ancora nel periodo di garanzia".

Nicola Petricca

© Riproduzione riservata

Scuola