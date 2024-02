Si allarga “Il piacere della lettura“. Coinvolte le scuole della provincia

Fronte a fronte, mano a mano, gesto a gesto, queste le tre linee guida che accompagneranno il piacere della lettura in un viaggio inclusivo tra le scuole di tutta la Provincia. Non solo “Pesaro città che legge“, come riconosciuto dal MIC nel 2017, ma per tutto il 2024 la lettura sarà la protagonista indiscussa di tutto il territorio grazie al progetto “A Voce tua“ del dossier di Pesaro 2024. Letture per tutte le fasce d’età, letture per tutte le tipologie di utenza e per tutti i cittadini portatori di bisogni speciali, questo l’obiettivo del progetto.

"Un’idea che si racchiude in un calendario vastissimo e che toccherà più di 50 scuole di ogni ordine e grado – spiega Michela Gaudenzi, responsabile coordinamento progetti scuole Pesaro 2024 –. Sarà giovedì 15 febbraio dalle 9 alle 11 all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri l’inaugurazione del progetto. Nell’occasione si potrà assistere ad una prima proposta dal nome “Di testo in testo…di cultura in cultura“ in cui gli alunni delle classi IIA e IID della scuola secondaria di primo grado porranno i saluti nelle lingue dei loro paesi di origine". Biblioteche, centri sociali, luoghi aperti al pubblico e le scuole stesse saranne le sedi che ospiteranno le 54 tappe del progetto. Un’ idea attuata da Show Village che grazie alla sinergia con altre realtà locali tra cui, biblioteche, l’Ente Olivieri, l’associazione Arcoiris, l’associazione Villa C’è e il coordinamento pedagogico dei Servizi Educativi del Comune disegnerà una città ancora più inclusiva e culturalmente vibrante.

"L’accessibilità e l’inclusione sono tra i principi fondanti del Sistema Pesaro Biblioteche – sottolinea Marco Pellati, responsabile Pesaro Biblioteche –. Da sempre infatti si occupano della promozione della lettura per tutti i cittadini, anche quelli portatori di bisogni speciali. Lo stesso patto per la lettura della città di Pesaro ha tra le sue finalità quella di promuovere azioni di lettura inclusiva, riconoscendo nell’atto di leggere un potente mezzo di coesione sociale, un diritto di tutti utilizzando strumenti e modalità di promozione diversi".

Un progetto ricco definito, dall’assessore alla Crescita Camilla Murgia, come "un grande libro pop up" dalle tante sfaccettature; "Il calendario è adatto ai piccoli e alle famiglie, dunque c’è pure una connotazione sociale. I progetti scelti da Pesaro 2024 per le scuole hanno questa ambizione: recuperare quel che già c’è nel patrimonio e andare oltre" conclude Murgia.

Per info e programma consultare il sito www.pesaro2024.it, alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche Silvano Straccini, direttore Pesaro 2024, Paolo Pagnini, di Show Village e in collegamento Agostino Riitano, direttore artistico.

Ilenia Baldantoni