Si allontana da casa per giorni. Carabinieri lo trovano scalzo nel bosco

Era sparito da casa da una settimana dalla sua casa di Vallefoglia e lo hanno trovato ieri mattina alle 4 i carabinieri di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena) dopo che l’uomo, 44 anni, aveva percorso a piedi una trentina di chilometri dal Passo dei Mandrioli. La vicenda ha avuto inizio mercoledì sera quando una ragazza in bicicletta che stava percorrendo la strada del Passo dei Mandrioli in Comune di Bagno di Romagna, aveva sentito un cane abbaiare accanto alla carreggiata e vicino a un albero. Si è fermata, avvicinata e lo ha rifocillato. Poi ha chiamato il 112 e i carabinieri della stazione di Bagno di Romagna, grazie al microchip, hanno rilevato che il cane era del 44enne.

I carabinieri del suo comune in provincia di Pesaro sono andati a casa sua e i famigliari hanno spiegato che si era allontanato con la sua auto una settimana prima. Così sono iniziate le ricerche a Bagno di Romagna che hanno portato i carabinieri a trovare l’auto parcheggiata accanto a un casolare abbandonato e fatiscente. Essendo il fabbricato non sicuro come stabilità, i carabinieri hanno chiamato i Vigili del Fuoco che sono entrati dentro, ma dell’uomo nessuna traccia.

Le ricerche sono continuate da parte dei carabinieri delle stazioni dei Comuni della Valle del Savio e finalmente alle 4 di ieri mattina l’uomo è stato ritrovato mentre stava camminando nel territorio di Mercato Saraceno, scalzo e a piedi nudi, senza scarpe o ciabatte. Dal Passo dei Mandrioli, punto in cui è stato ritrovato il cane dove era stato abbandonato dal suo padrone e poco distante l’auto, fino a Mercato Saraceno, l’uomo aveva percorso scalzo una trentina di chilometri a piedi.

I carabinieri hanno immediatamente chiamato una ambulanza del 118 e i sanitari hanno provveduto a portarlo al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso, dopo avere avvisato i carabinieri del Pesarese e i famigliari. Il cane è stato portato provvisoriamente in un canile.

Ermanno Pasolini