Si alzano vapori dal territorio: respiro di tartufo e rosa dell’Isonzo

Ci sono storie di aria che diventano terra e di terra che salgono in aria, regalandoci sensazioni finissime e croccanti. E’accaduto così, quasi per caso, ma non troppo, per intercessione di Bruno Capanna, arciduca del rinascimento gastronomico capace di felici intuizioni, il gemellaggio tra la rosa dell’Isonzo e il nero pregiato di Acqualagna tartufi, celebrato alla braceria Plinc, là dove Giorgio Marini ha tirato i primi vagiti e là dove ha investito assieme a sua moglie Emanuela Bartolucci (la sua camera da letto è diventata così saletta di meditazione gusto sensoriale). E allora fiutiamola questa rosa dell’Isonzo arrivata nelle Marche per mano del presidente del consorzio Francesco Feruglio che ha voluto promuoverla "perché una eccellenza tira l’altra e il nostro Paese ne ha tante che sono tutte sorelle e non possono ignorarsi". Specie quando sono affini. Vediamo.

La rosa dell’Isonzo è un radicchio vigoroso che si distingue dalla comune accezione di questo ortaggio per tre ragioni fondamentali: ha una tendenza dolce e non amara, è croccante, e libera una fragranza di humus e terra bagnata: nella sostanza è un morso di territorio. Una caratteristica questa che richiama il tartufo nero pregiato, anch’esso di tendenza dolce, con una spiccata nota minerale e sentori di humus di sottobosco.

Si tratta dunque di due cibi che liberano vapori di terra: sono cioé ariosi, non vogliono cotture ma si cibano di tepori per liberare le loro essenze ramate, ferragne, di grani umidi di fosso e rugiada di prato. Sono insomma due assaggi metafisici da maneggiare con cura. Sono nuvole.

Ecco dunque che una semplice insalata isonziana, vestita di nero pregiato, può diventare un piatto cremoso e crepitante se mediato da una componente vegetale corpulenta come un olio extravergine di leccino che alza il tono e l’aria, facendo evaporare l’anima di queste eccellenze. Stesso concetto se il mediatore è il carpaccio (sempre aiutato da extravergine in questo caso di Ascolana), un risotto o addirittura un gelato di rose perché, fiutandola, l’Isonzo lascia immaginare proprio un sottile profumo di rosa bianca.

Davide Eusebi