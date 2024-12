Si ammazzava in convento

"Pioveva incessantemente e tirava un forte vento la sera di giovedì 7 marzo 1844 e i frati Gerolimini che risiedevano nel convento di San Marco a Monte Baroccio non avevano ancora richiuso il portone che dava all’esterno...". E’ il classico e promettente inizio di "Omicidio nel convento", una delle 41 storie che compongono il libro “Fatti e misfatti nella Pesaro dell’Ottocento“ (Metauro Edizioni, 2024), raccontate in forma di romanzo da Renzo Di Luca. Oggi pomeriggio alle 18,30, a Palazzo Gradari di via Rossini, con l’introduzione di Elisabetta Marsigli, l’autore presenterà il suo volume dialogando con Massimo Giovanelli, il quale, come sta scritto nella dedica "ha recuperato antiche cronache della nostra Pesaro che rivivono nelle storie fantasiose del libro". E infatti, sta scritto nell’introduzione, che "alla base ci sono le ricerche di Giovanelli presso l’Archivio di Stato di Pesaro" e riguardano "alcuni gravi fatti di sangue accaduti durante il XIX secolo e giudicati da Tribunale penale della città". A contestualizzare meglio la situazione sarà bene ricordare che in quegli anni da noi era vivo e vegeto lo Stato Pontificio e le due massime pene che potevano essere comminate dai Tribunali in base al Regolamento del 5 novembre 1831 erano "la galera perpetua" e, top dei top, "la morte, semplice o di speciale esemplarità". Dietro, c’è qualcosa che sa di "tensioni politiche e sociali e di conflitti tra fede, potere politico e desiderio di libertà che neppure l’anelito all’unità d’Italia riuscirono a risolvere". La ricostruzione degli eventi, veramente accaduti, si avvale "di testimonianze documentali reperite negli atti del tribunale penale della città, delle quali si mantengono intatte le espressioni del linguaggio burocratico e formalistico degli operatori di giustizia e quelle colloquiali del popolo". Ingresso libero.

Illustrazione di John Betti, delitto in convento