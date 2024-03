Si amplia la collezione in memoria di Augusto Gennari

La collezione dedicata all’artista Augusto Gennari, allestita nella sala della giunta del palazzo comunale di Gabicce Mare, si arricchisce con una nuova installazione composta da tre quadri acquistati da Guido Lupini agli inizi degli anni 70’.

Guido Lupini, appassionato di arte ed estimatore dell’artista gabiccese, dopo averli custoditi per tanti anni, ha voluto donare i quadri al comune di Gabicce Mare affinché fossero esposti insieme alle altre opere, quadri e sculture di epoche diverse, donate dalla famiglia Gennari. Grazie all’interessamento del fratello Remo e della moglie dell’artista Maria Teresa Codovilli, l’architetto Michele Bonini ha curato l’inserimento di questa nuova installazione nel percorso creativo che spazia dai colori tenui e soffusi delle opere recenti fino alla materialità più cupa e intensa dei quadri degli ultimi anni di Augusto. Il sindaco Domenico Pascuzzi e l’assessore alla cultura Rossana Biagioni hanno espresso ringraziamenti ed apprezzamenti per il gesto di Lupini, per la sensibilità dimostrata e per l’opera di conservazione della produzione dell’artista gabiccese.

l. d.