Si anima la Golena del Furlo con teatro e letture

Due giorni di formazione, laboratori, letture sceniche e spettacoli teatrali. Sabato e domenica, al Parco della Golena del Furlo (Acqualagna), è in programma la seconda edizione della Festa provinciale dei lettori e delle lettrici “Nati per Leggere“ e “Nati per la Musica“, organizzata dall’Associazione italiana biblioteche sezione Marche, insieme ai Sistemi bibliotecari Cometa, Catria e Nerone, Alto Metauro, Montefeltro e in collaborazione con la Riserva del Furlo e il Comune di Acqualagna.

L’appuntamento rientra tra le attività progettate da Aib Marche e finanziate dalla Regione, per promuovere la lettura e la musica per bambini e famiglie, immersi nello scenario della Riserva e include iniziative condotte da esperti, autori di libri per bambini, volontari e attori "al servizio dei libri e delle storie". Sabato, ore 10-12, incontro “A ognuno il suo ritmo!“, formazione per operatori con Federica Bassani; alle 15,30 letture animate in cammino nella Riserva coi volontari e il laboratorio musicale con Bassani. Domenica, 10-12, sono in programma lo spettacolo di Massimo Brizigotti “Stufato di fiabe“ e l’incontro di formazione per operatori “I legami tra parole e silenzi“, con Alessia Canducci. Dalle 15 lettura e laboratorio tratto dal libro “Flùtura e Motanèl. I custodi delle acque“, con Rosanna Riminucci. Infine, alle 16, lo spettacolo di Alessia Canducci “Storie con la ridarella“. Nelle giornate sarà presente la libreria “Il libraccio di Miki“, di Urbino. Prenotazione obbligatoria, tel. 0721-700041 o [email protected]